Las mejores apuestas y pronósticos del España – Argentina de la final del Mundial

España y Argentina se enfrentan este domingo en la final del Mundial 2026 para saber cuál es el nuevo campeón del Mundo. Una pelea que comenzará esta noche en Nueva Jersey con las dos mejores selecciones del torneo y un encuentro de mucho morbo que es inevitable que millones de personas lo sigan en todo el planeta. Es por ello que las casas de apuestas se han disparado con cuotas muy interesantes para ambas selecciones.

Tanto la Roja como la Albiceleste han sido las selecciones más consistentes. Ninguna ha perdido y eso añade mucha más complejidad a saber cuál es el favorito a ganar el trofeo. Aunque la que parte ligeramente por encima es que España ganará el Mundial con una cuota de 2,30 euros por cada euro apostado, mientras que la victoria de Argentina se paga a 3,50 euros. La posibilidad de que el partido se marche a empate en los primeros 90 minutos, aunque luego hubiera prórroga y unos hipotéticos penaltis, se paga a 3,50 euros por cada euro apostado.

El último enfrentamiento directo entre España y Argentina terminó con una contundente victoria de 6-1 a favor de la Roja. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ambas selecciones han mejorado mucho. Ya, en los últimos cinco enfrentamientos directos, ambos equipos han ganado dos partidos cada uno, con un empate entre ellos.

Las cuotas del España – Argentina apuntan a pocos goles

Respecto a la cantidad de goles marcados, la posibilidad de que se marquen más de 2,5 goles se paga a 2,25 euros por cada euro apostado, mientras que la contraparte de que haya menos de 2,5 goles es de 1,58 euros. También otras cuotas especiales, como que España gana y ambos equipos marcan. Se paga a 5,50 euros por cada euro apostado.

También hay nombres propios como que Mikel Oyarzabal sea el primer goleador del partido con una cuota de 5,75 euros o que Leo Messi marque gol en cualquier momento, pagándose a 2,90 euros. Las más locas contra España serían el pronóstico de que Argentina gane y se marquen más de 2,5 goles con 7 euros.