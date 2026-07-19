La españolidad desborda Hispanoamérica ante la final del Mundial: «España es mi madre patria»

La víspera de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha dejado una de las imágenes más comentadas de esta Copa del Mundo, y no ha llegado desde un estadio ni desde La Roja, sino desde una vivienda particular. Un usuario identificado como ciudadano ecuatoriano ha colgado la bandera de España en lo alto de su casa y, ante las críticas recibidas por no ser español, ha respondido con un mensaje que ya circula por miles de perfiles de Instagram, TikTok y X. «Me dicen que por qué tengo la bandera de España en lo alto de mi casa si no soy español. Sí, no soy español, pero soy ecuatoriano, ¿vale? Hispano, latinoamericano», ha dicho ante la cámara.

El vídeo, grabado por el propio protagonista, se ha convertido en símbolo de la corriente de apoyo que miles de hispanoamericanos están mostrando hacia la selección española a las puertas de la final frente a la Argentina de Lionel Messi, que se disputa este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El mensaje continúa con una reivindicación lingüística que enlaza directamente con el debate identitario que ha marcado buena parte de este Mundial en Hispanoamérica: la lengua común como argumento de pertenencia a lo español, por encima de fronteras y documentos de identidad.

«Hablo el español y siempre estaré con España, le guste a quien le guste. Si tú preguntas a cualquier latino en cualquier parte del mundo, siempre va a estar con nuestra madre patria», ha dicho.

Lejos de matizar el tono, el ecuatoriano redobla la apuesta y advierte que la bandera permanecerá en su fachada sea cual sea el resultado de la final de esta tarde en Nueva Jersey. «Si te jode ver la bandera de España en lo alto de mi casa, pues te jodes, porque no la voy a sacar de ahí, y ahí se va a quedar, gane o pierda España. Al 100% con España, hasta la muerte con España», ha manifestado.

El vídeo cierra con un mensaje directo dirigido al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y al combinado albiceleste, que esta tarde se juega ante España su cuarta estrella mundial tras el título logrado en Catar 2022. «Fuck you, Messi. Fuck you, Argentina. Vamos, España, que sí se puede», ha exclamado.

El vídeo llega horas antes de que España y Argentina disputen esta tarde, desde el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en un partido decisivo de un Mundial. La Roja, vigente campeona de la Eurocopa, llega tras eliminar a Francia por 2-0 en semifinales, mientras que la Albiceleste de Lionel Scaloni defiende la corona conquistada en Qatar 2022 después de imponerse a Inglaterra por 2-1.