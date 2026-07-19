¿Dónde se juega la final del Mundial 2026? Así es el estadio del España – Argentina

España y Argentina cerrarán su participación este domingo 19 de julio en el Mundial 2026, para bien o para mal, en el MetLife Stadium, un estadio situado en East Rutherford (Nueva Jersey) que durante la Copa del Mundo recibe el nombre oficial de New York New Jersey Stadium por las normas comerciales de la FIFA.

Dónde está el Estadio de Nueva York

Aunque popularmente se habla del estadio de Nueva York, la sede de la final no se encuentra realmente dentro de la ciudad. El recinto está ubicado en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, dentro del complejo deportivo de Meadowlands y a apenas unos kilómetros de Manhattan.

Precisamente por esa cercanía con la Gran Manzana, la FIFA ha optado durante el Mundial por denominarlo New York New Jersey Stadium, una fórmula que identifica la zona metropolitana donde se disputa el encuentro más importante del campeonato.

El domingo 19 de julio será el escenario del partido número 104 del torneo, el que decidirá al nuevo campeón del mundo después de varias semanas de competición.

Durante este Mundial, el estadio ha acogido ocho encuentros. En la fase de grupos fue sede del empate entre Brasil y Marruecos (1-1), la victoria de Suecia sobre Túnez (5-1), el triunfo de Francia frente a Senegal (3-1), el Noruega-Senegal (3-2), el Ecuador-Alemania (2-1) y la victoria de Inglaterra contra Panamá (2-0). Ya en las eliminatorias, recibió el Francia-Suecia de dieciseisavos de final (3-0) y uno de los resultados más sorprendentes del torneo, la eliminación de Brasil tras caer por 1-2 ante Noruega en octavos.

Cómo se llama comercialmente el Estadio de Nueva York

El nombre comercial habitual del recinto es MetLife Stadium, denominación que mantiene desde su inauguración en 2010 tras sustituir al antiguo Giants Stadium.

Sin embargo, durante el Mundial 2026 la FIFA emplea oficialmente el nombre New York New Jersey Stadium, siguiendo la política habitual del organismo de eliminar las referencias comerciales de los estadios durante sus competiciones.

El estadio abrió sus puertas en 2010 después de una inversión cercana a 1.600 millones de dólares, una cifra que en aquel momento lo convirtió en el estadio más caro construido en Estados Unidos.

Quién juega en el Estadio de Nueva York

El MetLife Stadium tiene una particularidad única dentro del deporte estadounidense. Es el hogar permanente de dos franquicias rivales de la NFL: los New York Giants y los New York Jets, que financiaron conjuntamente la construcción del estadio y comparten sus instalaciones durante toda la temporada.

Más allá del fútbol americano, el recinto también ha acogido numerosos acontecimientos internacionales. En 2014 organizó el Super Bowl XLVIII, convirtiéndose en la sede de la primera final de la NFL disputada al aire libre en un clima frío. También ha sido escenario de partidos de la Copa América Centenario de 2016 y de la Copa América 2024, además de recibir encuentros amistosos internacionales con selecciones como Argentina, Brasil, Alemania o España.

Cuánta gente cabe en el Estadio de Nueva York

El estadio donde se disputará la final del Mundial 2026 cuenta con una capacidad superior a los 82.500 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos deportivos con mayor aforo de Estados Unidos.

Su configuración habitual permite albergar aproximadamente esa cifra tanto en partidos de fútbol americano como de fútbol internacional, aunque dispone de sistemas que permiten ampliar el número de localidades mediante asientos temporales en determinadas zonas.