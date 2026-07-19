¿Quién es el entrenador de Argentina?

España se enfrenta a Argentina en la final del Mundial 2026. Es la segunda vez que ambas selecciones se miden en un Mundial y el anterior precedente ocurrió hace 60 años. Para este encuentro, que se disputa en Nueva York, España tiene en el banquillo a Luis de la Fuente, mientras que el entrenador de Argentina es Lionel Scaloni.

De 48 años, Scaloni es entrenador de Argentina desde 2018. Cogió a la selección albiceleste de forma interina cuando destituyeron a Sampaoli. Al principio iba como técnico de paso, pero poco a poco se fue quedando en el cargo, hasta ser ya oficial.

Desde entonces, ocho años de muchos éxitos. Scaloni ha construido una Argentina ganadora, con un Mundial (el de 2022) en su palmarés, una final (como mínimo) de otro Mundial (el de 2026) y dos Copa América (2021 y 2024). Es decir, lo máximo que podía conquistar, Scaloni lo ha conquistado.

Nacido en la localidad de Pujato, en la provincia de Santa Fe, Lionel Scaloni tiene una gran relación con España. Tanto es así que él vive en España con su familia, concretamente en Palma de Mallorca. Y en su etapa de futbolista, formó parte de tres equipos: el Racing de Santander (2006/07), el Mallorca (2008/09) y sobre todo el Deportivo de La Coruña, en el que estuvo nueve temporadas (de 1998 a 2005), formando parte del mejor Dépor de la historia, ganador de la Liga, semifinalista de Champions…

Por palmarés, Lionel Scaloni ya es el más laureado de la historia de Argentina. Tiene dos Copas América, un Mundial y la llamada Finalísima que se inventaron UEFA y CONMEBOL. Es, además, el segundo con más partidos entrenados en toda la historia de esa selección, sólo superado por Guillermo Stábile, que estuvo de 1939 a 1958.

Así, Scaloni es el entrenador de Argentina durante esta gran final del Mundial ante España. Ya lo fue también en el Mundial 2022, en el que Argentina se proclamó campeona por tercera vez en su historia.