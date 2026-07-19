TVE pacta dos entrevistas con Sánchez antes de la final para evitar que pase desapercibido luego en el palco

TVE pactó dos entrevistas con Pedro Sánchez horas antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. La primera se la realizó en un punto alejado del MetLife Stadium, donde se prevé que pase desapercibido en un palco en el que estarán Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o Gianni Infantino, máximo ejecutivo de la FIFA. La segunda, tan sólo una hora después, fue ya en el estadio. La cadena pública dedicó así un importante espacio al presidente del Gobierno horas antes de la gran final del Mundial.

En la previa del partido, con un programa especial en La 1 de Televisión Española, Pedro Sánchez estuvo cuatro minutos, desde el centro de Nueva York para evitar que luego quede en la sombra. Pero no se quedó ahí. Una hora después, cuando el presidente del Gobierno llegó al estadio, otra vez estaba ahí Televisión Española para hacerle publicidad a Sánchez.

«Hay que reconocer al entrenador su acierto en la lectura de los partidos y en los cambios que ha ido realizando. Un equipo muy joven, pero con un espíritu de resiliencia muy intenso. Ha ido mejorando su juego durante el Mundial. Estamos ante la final soñada. Argentina es un país hermano. Un día histórico que vamos a recordar todos», comenzó Sánchez en dicha entrevista.

«Como dijo ese entrenador tan añorado y querido que fue Luis Aragonés: las finales no se juegan, se ganan. Que gane el mejor y que sea evidentemente España», dijo, recordando al seleccionador con el que España levantó la Eurocopa de 2008.

Preguntado por la increíble unión del pueblo español, Sánchez respondió que no había «duda» de ello. «No sólamente a los españoles, sino a otros países que están apoyando a España. Eso tiene que enorgullecernos porque en algunas ocasiones tendríamos que aprender a valorarnos y querernos como lo hacen desde otros países. Es el reflejo de una España querida por otras muchas sociedades», añadió el presidente del Gobierno.

La unión de España y Trump

«Es una España apreciada por el conjunto de sociedades. Tenemos la oportunidad de culminar una competición tan importante como es la Copa del Mundo. Ojalá lo logremos», prosiguió.

Sánchez también habló de la presencia de Trump en el estadio de la final: «Lo primero, enhorabuena por sus 250 años de independencia. También a Canadá y México, que estarán presentes en el campo, por el éxito del Mundial. Hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y española. El deporte une y hoy va a ser uno de esos días. En 2030 nos toca a nosotros; recogemos el testigo de un gran Mundilal para hacerlo, si cabe, aún mejor»

«Es la tónica habitual cuando hablamos del presidente Trump. El buen rollo y la energía que se respira en Nueva York se van a trasladar al estadio. Más que quien lo entregue, lo importante es quien lo reciba, que es España», finalizó Sánchez en TVE.