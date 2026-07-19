Nunca se habían visto tantos: los mejores memes de la final del Mundial entre España y Argentina
La expectación por el partido es máxima y las redes sociales están llenas de memes horas antes de que empiece (21:00)
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Nunca se habían visto tantos como este domingo. La ocasión lo merece y, en la previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, las redes sociales se han llenado de memes. La rivalidad entre estas dos selecciones y los múltiples atractivos que envuelven a este partidazo han despertado una enorme expectación en los aficionados del fútbol y de la selección española.
Los mejores memes del España – Argentina
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