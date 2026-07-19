Mundial 2026: final

Nunca se habían visto tantos: los mejores memes de la final del Mundial entre España y Argentina

La expectación por el partido es máxima y las redes sociales están llenas de memes horas antes de que empiece (21:00)

El baño de Messi a Lamine Yamal, el tatuaje de Cucurella si gana la selección española...

Sigue en directo la previa del partido

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Los mejores memes del España - Argentina.
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Nunca se habían visto tantos como este domingo. La ocasión lo merece y, en la previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, las redes sociales se han llenado de memes. La rivalidad entre estas dos selecciones y los múltiples atractivos que envuelven a este partidazo han despertado una enorme expectación en los aficionados del fútbol y de la selección española.

Los mejores memes del España – Argentina

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