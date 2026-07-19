Historial entre España y Argentina: quién ha ganado más veces y todos los resultados

España y Argentina se ven las caras este próximo domingo en la final del Mundial 2026. Será la decimoquinta vez que ambas selecciones crucen sus caminos, la segunda bajo el contexto de una Copa del Mundo, la primera en una final del Mundial. Hasta la fecha, la igualdad entre ambas es absoluta, aunque de un tiempo a esta parte los resultados sean más que favorables para el conjunto europeo.

Quién ha ganado más veces: España o Argentina

Ni España ni Argentina. En la final del Mundial 2026 la balanza entre ambas selecciones se romperá. La Albiceleste no es, ni de lejos, el país al que más veces se ha enfrentado a lo largo de su historia España. Con esta final, la selección española llegará a 15 enfrentamientos con la argentina, igualando así a otros países como Alemania, Países Bajos o Escocia.

En total han sido 14 los enfrentamientos entre ambas selecciones, en las que España ha salido victoriosa en seis ocasiones, las mismas que Argentina. De éstos duelos, dos de ellos acabaron en empate.

Cabe destacar que de los 14 partidos, en los cinco primeros Argentina logró cuatro de sus seis victorias, solamente venció en dos ocasiones en los últimos nueve enfrentamientos ante España. En este siglo, la selección española venció en tres ocasiones por una del combinado argentino.

Cómo quedó el último partido España – Argentina

El último enfrentamiento entre España y Argentina tuvo lugar un 27 de marzo de 2018 en el Estadio Metropolitano, fecha en la que la selección que entrenaba por aquel entonces Julen Lopetegui venció por un sonrojante 6-1 a la Albiceleste.

Aquella noche España dio un recital de fútbol con un hattrick de Isco Alarcón, y goles de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. El gol argentino fue de Otamandi.

A diferencia de Argentina, que repite en su convocatoria actual a varios de los jugadores que sufrieron en aquel amistoso la abultada derrota, como Tagliafico, Otamendi o Lautaro Martínez, el cambio generacional de España es absoluto, con un único jugador de aquella convocatoria presente en la actual, un joven Rodri Hernández que vio el partido desde el banquillo.

Todos los resultados de los España – Argentina

07/12/1952 – Amistoso – España vs. Argentina: 0-1

05/07/1953 – Amistoso – Argentina vs. España 1-0

24/07/1960 – Amistoso – Argentina vs. España 2-0

11/06/1961 – Amistoso – España vs. Argentina 2-0

13/07/1966 – Mundial 1966 (Fase de grupos) – Argentina vs. España 2-1

11/10/1972 – Copa Hispanidad – España vs. Argentina 1-0

12/10/1974 – Copa Hispanidad – Argentina vs. España 1-1

12/10/1988 – Copa RFEF – España vs. Argentina 1-1

20/09/1995 – Amistoso – España vs. Argentina 2-1

17/11/1999 – Amistoso – España vs. Argentina 0-2

11/10/2006 – Amistoso – España vs. Argentina 2-1

14/11/2009 – Amistoso – España vs. Argentina 2-1

07/09/2010 – Amistoso – Argentina vs. España 4-1

27/03/2018 – Amistoso – España vs. Argentina 6-1

En negrita, todas las victorias de España ante Argentina.