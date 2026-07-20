¿Cuándo sale la nueva camiseta de España con las 2 estrellas del Mundial?

España ya es Campeón del Mundo. Después de 16 años de larga espera, la Roja ha conquistado su segundo Mundial después de vencer en la final a Argentina. Una gesta histórica lograda por la selección de Luis de la Fuente después de un torneo impecable en el que la camiseta grabará su segunda estrella y estrenando una camiseta que millones de españoles quieren comprar y que ya tiene fecha de salida para su compra.

Aunque muchos están celebrando con la camiseta que lució España en el Mundial 2026, la RFEF ya ha presumido la que será la nueva elástica hasta, si Dios quiere, ganar la tercera en el Mundial 2030. Con este título, la Roja se ha colado en el palmarés histórico de las selecciones con más Copas del Mundo, solo por debajo de Argentina, Italia, Alemania y Brasil. Después de empezar una historia tan bonita en 2010 con aquel gol de Andrés Iniesta, ahora Ferran Torres volvió a escribir una página más.

Ahora la expectación está en cómo conseguir la camiseta de España con las dos estrellas y cuándo saldrá a la venta. Aunque no hay fecha exacta para el lanzamiento, se espera que en las próximas horas se comercialice. Se espera que la camiseta haga su primera aparición en la celebración de la Selección una vez aterrice en Madrid para celebrar el Mundial en la capital española.

Asimismo, la camiseta de la equipación oficial se venderá con un precio aproximado de 100 euros y que podría ascender hasta los 150 euros en el caso de los diseños ‘Authentic’, alcanzando incluso los 160 euros en manga larga. Una camiseta que ha tenido un gran éxito comercial en este Mundial y que ha acompañado a millones de españoles durante todo el torneo. Ahora, todos querrán hacerse con la nueva, con la segunda estrella luciendo en el escudo de España.