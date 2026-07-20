El dinero que se lleva España por ganar el Mundial 2026

España se ha proclamado campeona del Mundial 2026 después de una final histórica que ha pasado a la historia del fútbol. Un partido en el que los de Luis de la Fuente lograron la épica de destronar a la vigente ganadora y que vuelve a poner a la Roja en la cima de la mayor competición. Aunque los futbolistas pelean por levantar el trofeo y el reconocimiento deportivo que supone, también es inevitable pensar en el premio económico que han ganado en esta edición. La mayor cantidad de dinero que se ha ganado en un torneo de fútbol.

Desde hace tiempo la FIFA dio a conocer cuál sería la cantidad exacta que recibiría el ganador de este Mundial. En esta edición hubo un aumento respecto a Qatar 2022 gracias a los acuerdos publicitarios. En una bolsa de 727 millones de dólares a repartir entre las 48 selecciones participantes, siendo el campeón el que más dinero se lleva. Por lo que España ha sido el que más dinero ha conseguido de todos.

España únicamente por ganar la final del Mundial 2026 se ha embolsado un premio de 50 millones de dólares, mientras que Argentina se ha llevado 33 millones. Otros como Inglaterra y Francia, tercer y cuarto puesto, ganaron 29 y 27 millones de dólares respectivamente. Pero la Roja ha ido acumulando mucho más dinero en esta Copa del Mundo.

El premio total que gana España por ganar el Mundial

De base, todas las selecciones ganaron 2,5 millones de dólares solo por participar en el Mundial, y conforme ha ido avanzando de fases, ha ido creciendo ese premio. Pasando a dieciseisavos, España ganó 12 millones de dólares después de haber quedado primera de grupo; luego ganó a Austria para clasificarse a octavos y ganó otros 16 millones. La victoria a Portugal para pasar a cuartos le otorgó otra suma de 20 millones de dólares. Es decir, sumando todas las cantidades, España ganó una suma total en el Mundial 2026 de 100,5 millones de dólares. Eso sin incluir las primas que se llevan los jugadores por ser campeones por parte de la RFEF y el anillo que da la FIFA al estilo NBA. Un premio que pone en valor todo el esfuerzo que ha hecho España para ganar un Mundial que quedará grabado para la historia.