Así queda el palmarés del Mundial tras la victoria de España

El Mundial es la mayor competición del fútbol. Desde su creación en 1930, todas las selecciones del mundo han soñado con ganar el trofeo más prestigioso que se celebra cada cuatro años. Una gesta solo a la altura de las que se consideran las generaciones más recordadas en la historia, que nombres que han perdurado después de competir contra los mejores países del planeta.

A diferencia de otra competición, el hecho de poner una estrella en la camiseta de tu país supone una motivación única para aquellos que tienen el privilegio de participar. Muchas han gozado de décadas de gloria y otras de penurias. Aunque muchas otras se conforman únicamente con participar, las principales potencias han tenido el privilegio de ganarla alguna vez. A lo largo de la historia, el palmarés refleja que ganar el Mundial está al alcance de unas pocas como consecuencia de una dificultad extrema en la que deben darse muchos factores.

En la cima está Brasil, la selección que ha ganado cinco Mundiales. La pentacampeona del Mundial lo ha logrado en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Detrás está Alemania, que ha ganado cuatro veces el Mundial en 1954, 1974, 1990 y 2014. Empatada con Italia que, pese a su mala racha, lo ha ganado en 1934, 1938, 1982 y 2006. Argentina, después de fracasar en esta final, se mantiene con sus tres Mundiales ganados en 1978, 1982 y 2022. Luego habría triple empate entre Francia (1998 y 2018), Uruguay (1930 y 1950) y España (2010 y 2026) con dos Mundiales. Por último, estaría Inglaterra con un Mundial conquistado en 1966.

Palmarés histórico del Mundial