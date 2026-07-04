Una historia inolvidable: Cabo Verde se va del Mundial por la puerta grande

La historia de Cabo Verde en este Mundial 2026 es una de esas historias que nunca olvidaremos. Para contar a hijos y nietos dentro de muchos años. Una historia inolvidable de un pequeño país que en su primera participación en una Copa del Mundo empezó empatando ante España, no perdió ningún partido a 90 minutos y se fue por la puerta grande ante Argentina en una prórroga histórica.

Vaya pedazo de Mundial de Cabo Verde. Impensable hace meses e incluso cuando comenzó esta Copa del Mundo hace menos de un mes. Nadie podía pensar que esta humilde selección, que reclutó a muchos de sus jugadores por LinkedIn, podía realizar estos partidos.

Empezaron en Atlanta debutando ante España con un empate a cero que ya fue histórico. Una debutante chocaba ante una de las favoritas y le quitaba un punto. Vozinha se hizo viral y le llovieron los seguidores en miles tras un partido lleno de paradas salvadoras.

Inolvidable Cabo Verde

Su fase de grupos ya fue para la historia con un empate a dos ante Uruguay y otro empate contra Arabia Saudí donde merecieron ganar. De esta forma, en su primer Mundial, Cabo Verde pasaba a la siguiente ronda como segundo de grupo por detrás de España.

Le tocó Argentina en Miami y el mundo del fútbol volvió a dudar de Cabo Verde. Incluso a hacerla de menos. La propia albiceleste se confió, y tras el 1-0 de Messi a la media hora de juego, se relajó y se dejó ir en el partido. Cabo Verde le empató y resistió hasta forzar una prórroga que ya era histórica.

Cabo Verde se va del Mundial 2026 por la puerta grande y sin perder ningún partido en 90 minutos. No perdió ante España, ni ante Uruguay, ni contra Arabia, ni tampoco contra Argentina en los 90 reglamentarios. Este humilde equipo obligó a la campeona del mundo a ganarle en la prórroga.

La prórroga de Cabo Verde tampoco dejó indiferente a nadie. Volvió a ponerse por debajo y volvió a marcar el empate con un gol estratosférico de Lopes Cabral que es uno de los mejores, si no el mejor, de este torneo. Un golpeo imposible a la escuadra que hizo que Argentina de verdad viese peligrar su pase. Al final, el gol del Cuti en el 111 acabó con un sueño caboverdiano que demostró que nada en la vida es imposible.