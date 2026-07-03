Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final del viernes 3 de julio

Este viernes, 3 de julio, se disputan tres encuentros más de dieciseisavos del Mundial 2026, los últimos ya de esta ronda. Una vez se jueguen estos partidos, ya sólo quedarán en el torneo 16 selecciones, todas ellas en octavos. Estos son los duelos que se juegan hoy en el Mundial: Australia – Egipto, Argentina – Cabo Verde y Colombia – Ghana.

Resultado del Australia – Egipto

Egipto alcanzó los octavos de final del Mundial, y consiguió la victoria por primera vez en una eliminatoria mundialista, al ganar en los penaltis a Australia. El partido finalizó con un empate (1-1) tras los goles de Ashour y Hany en propia puerta. En la prórroga no hubo movimientos, aunque Australia sacó a su portero Ryan para los penaltis y el guardameta del Levante no paró ninguno. Egipto pasa a octavos.

Cuánto ha quedado el Argentina – Cabo Verde

Argentina, una de las grandes favoritas a ganar el Mundial, se mide a la cenicienta Cabo Verde, que protagonizó la gran sorpresa del torneo al empatar con España en el primer partido y, también, al lograr el pase para la siguiente ronda como segunda del grupo. Se espera una goleada de Argentina en un encuentro que comienza a las 00:00 hora peninsular española y que se juega en Miami.

Cómo quedó el Colombia – Ghana

El último partido de dieciseisavos del Mundial 2026 se jugará en Kansas City. Lo disputarán Colombia, que quedó primera de su grupo, y Ghana, que pasó como una de las mejores terceras clasificadas. El partido comenzará a las 3:30 hora española (una menos en las Islas Canarias).