¡Otra obra de arte de Leo Messi! Marca su séptimo gol en el Mundial tras un control perfecto

Cuatro partidos del Mundial, cuatro partidos en los que ha marcado Leo Messi. La gran estrella de Argentina tampoco faltó a su cita con el gol en el encuentro de dieciseisavos de final ante Cabo Verde. Tras casi media hora ‘escondido’, Messi apareció con un control exquisito y una definición perfecta para adelantar a su selección en este primer partido de eliminatorias para ellos.

Con un gran pase de Lissandro Martínez, Messi controló con una precisión brutal, un toque que le hizo colocarse el balón de forma perfecta para después marcar el 1-0 de Argentina a Cabo Verde. Era la media hora de juego en Miami, una ciudad inundada por argentinos que volvieron a vibrar con otra aparición estelar de Leo Messi.

ES LA LEYENDA. ES EL MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE LOS MUNDIALES 🐐 Es Leo Messi, tiene 39 años… ¡Y YA LLEVA 7 EN ESTA COPA DEL MUNDO! 🔥🇦🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KQgLRf3t2j — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Si bien el encuentro se presentaba como fácil para Argentina, ya que Cabo Verde es la gran cenicienta de la ronda de dieciseisavos, fue el jugador del Inter Miami el que cambió el resultado para la actual campeona del mundo. Argentina atacaba, pero no llegaba el gol hasta que apareció con este nuevo gol de Leo Messi, que disfrutó en su casa, en Miami.

Así, el futbolista argentino marcó su séptimo gol de Leo Messi en este Mundial, desempatando así con Mbappé, que tiene seis. Ya lleva Messi 20 goles en la historia de los Mundiales, dos más que el francés. Y además sigue superando récords: lleva ocho partidos seguidos de Mundiales marcando, los últimos cuatro del de Qatar 2022 y los cuatro de este de 2026.