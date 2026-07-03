Argentina – Cabo Verde, en directo: sigue la última hora en vivo online gratis del partido del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde se citan en el Estadio de Miami en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Leo Messi y compañía esperan seguir con su gran estado de forma y demostrar que su intención es revalidar el título de la Copa del Mundo, pero deberán andarse con bastante cuidado en este choque, ya que el combinado africano sorprendió al arranque del torneo rascándole un empate a la selección española. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Cabo Verde.

Argentina – Cabo Verde del Mundial 2026, en directo

Los octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 no nos da ni un respiro y mañana comenzarán los octavos de final, por lo que esta noche, de madrugada, conoceremos cómo quedan los cruces de esta ronda de la Copa del Mundo. Por ahora tenemos partidos apasionantes con un Canadá – Marruecos, un Paraguay – Francia, el Brasil – Noruega, el México – Inglaterra, un Estados Unidos – Bélgica y el apasionante España – Portugal con el que la selección española se pone a prueba ante el combinado de Cristiano Ronaldo.

Un partido trampa para Argentina

Argentina llega a este partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con la clara etiqueta de favorita para llevarse la victoria y el consiguiente billete para los octavos del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo no podrá confiarse tampoco, ya que hay que recordar que Cabo Verde acabó segunda del grupo H, sólo por detrás de España, dejando por debajo a combinados habituales en estos torneos como son Uruguay o Arabia Saudí, por lo que los de Scaloni no podrían salir relajados al césped del Estadio de Miami.

Partidazo en Miami

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Cabo Verde que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio de Miami, el mítico Hard Rock Stadium, será el escenario donde se disputará este choque en el que la albiceleste, obviamente, es la gran favorita para avanzar de ronda y plantarse en los octavos de final. Aunque muchos lo crean, este recinto deportivo no es en el que juega Leo Messi con el Inter Miami.