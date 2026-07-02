Cuándo se juega el Argentina – Cabo Verde: a qué hora empieza y canal de TV para ver en directo el partido del Mundial 2026

La selección de Argentina se pone a prueba ante una de las grandes sorpresas de este Mundial 2026. Después de que Cabo Verde acabase segunda en el grupo H de la Copa del Mundo tiene que medirse ahora a la vigente campeona del planeta, por lo que lo darán todo sobre el terreno de juego del Estadio de Miami para intentar dar la sorpresa, tarea que no va a ser nada sencilla. A continuación te detallamos el horario y el canal de televisión para ver en directo este choque.

Argentina – Cabo Verde de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Argentina y de Cabo Verde se enfrentan en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La albiceleste, vigente campeona, protagoniza el último choque de esta ronda y Leo Messi y compañía pelearán por plantarse en los octavos de esta Copa del Mundo, pero saben que por delante tienen a un rival complicado que rascó un punto contra España en la fase de grupos. La FIFA programó este duelo para la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio y el horario escogido por el organismo que controla el torneo ha sido el de las 00:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en suelo español todos los encuentros que se disputen durante toda la Copa del Mundo. El Argentina – Cabo Verde correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Los clientes de este medio podrán descargarse la app para ver el choque que se juega en el Estadio de Miami por un teléfono móvil, tablet y smart TV, pero también podrán acceder a la web con un ordenador. Hay que añadir que La1 emitirá gratis por la TV y en abierto este duelo entre la albiceleste y el combinado africano.

Cabe destacar que en la web de OKDIARIO vas a seguir encontrando cada día la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo a lo largo de la Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Cabo Verde que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Una vez suene el pitido final en el Estadio de Miami publicaremos la crónica y actualizaremos el cuadro de cómo quedan los octavos del torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Argentina – Cabo Verde del Mundial 2026

Además, todos aquellos seguidores de la Copa del Mundo que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero y RNE conectarán con el Estadio de Miami para narrar lo que esté ocurriendo en el Argentina – Cabo Verde.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Argentina – Cabo Verde?

El Estadio de Miami, conocido como el Hard Rock Stadium y ubicado en Florida, será el escenario donde se va a jugar el Argentina – Cabo Verde de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo, la casa de los Miami Dolphins de la NFL, fue inaugurado en 1987 y tiene aforo para más de 64.000 personas. A este campo le quedaría en la Copa del Mundo un choque de cuartos de final y el del tercer y cuarto puesto.

La FIFA designó al árbitro Drew Fischer para que dirija la contienda entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El colegiado de 45 años y nacido en Canadá será el responsable de impartir justicia en el último encuentro de esta ronda que se disputa en el Estadio de Miami.