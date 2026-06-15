Por qué Cabo Verde en el marcador de los partidos del mundial es «CPV»

Cabo Verde es una de las selecciones que debuta en el Mundial tras su histórica clasificación para el torneo. El país africano está en la competición por primera vez en su vida e hizo un debut espectacular: empató a España en su primer duelo en un Mundial. Cabo Verde sacó un 0-0 a una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial y una cosa curiosa pasó en el marcador que la FIFA coloca durante los partidos de Cabo Verde: ¿por qué sale CPV?

Durante el partido ante España, y también los que tiene después ante Uruguay y contra Arabia Saudí, aparece CPV en el marcador de los partidos de Cabo Verde. Es la abreviación que utiliza la FIFA para esta selección. Por ejemplo, la de España es ESP.

El motivo por el que Cabo Verde se le coloca como CPV es por su nombre en inglés, el idioma oficial de la FIFA. En inglés, el nombre de este país es Cape Verde. Y así, la abreviación es CPV. Pasa también con otras selecciones, que la abreviatura puede parecer errónea, pero es porque está en inglés.

Cabo Verde, conformado por medio millón de habitantes, es uno de los países más pequeños en participar en un Mundial de fútbol. Este lunes 15 de junio se disputó el primer encuentro del torneo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El combinado africano medirá fuerzas con Uruguay en la segunda jornada y cerrará su participación en la fase de grupos con un duelo ante Arabia Saudí el viernes 26 de junio en Houston.

Cabo Verde cuenta con un buen número de futbolistas seleccionables más allá de los que han crecido dentro de sus fronteras. El trabajo de reclutamiento de los caboverdianos ha sido un éxito, apelando a las raíces de jugadores que compiten en Europa y que cuentan con raíces en Cabo Verde, especialmente de Portugal.