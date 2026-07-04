Para la historia del fútbol: el golazo de Lopes Cabral que puso en jaque a Argentina y que da la vuelta al mundo

Cabo Verde firmó ante Argentina una de las actuaciones más épicas de la historia de los Mundiales. Tras sacar un empate ante España (y otro contra Uruguay) en la fase de grupos, la selección africana, debutante en el torneo, llevó a la actual campeona del mundo -y favorita también ahora en 2026- a un sufrimiento extremo. Cabo Verde llevó a Argentina a la prórroga y allí, Lopes Cabral firmó un gol espectacular que sí puede ser catalogado como el mejor de lo que va de Mundial.

Con 2-1 (Messi adelantó a Argentina, Duarte empató en la segunda mitad y Lisandro Martínez marcó en la prórroga), Lopes Cabral, jugador del Trabzonspor, se inventó el gol de su vida, el de toda la historia de su país y el mejor en lo que va de Mundial. Puso el balón en la escuadra y su celebración dio más aura a lo que ya es historia de este maravilloso torneo.

¡ES UNA SALVAJADA! 🤯 ¡ES EL MEJOR GOL DEL MUNDIAL! 🚀 LO DE CABO VERDE EN ESTE MUNDIAL NO TIENE SENTIDO 😯 EL GOLAZO DE LOPES CABRAL PARA EMPATAR A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sDT6IcS7eI — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

El jugador de Cabo Verde se fue a la grada, que estaba en la otra parte de donde había marcado, con una carrera que significó la mayor alegría de sus vidas. Allí buscó a su pareja para dar un beso ante la mirada del mundo del fútbol. Era historia. Una selección debutante, que venía como cenicienta total, llevó al límite a la favorita Argentina, que sufrió muchísimo para eliminar a esta Cabo Verde que se ha llevado la admiración del mundo del fútbol para siempre.

Sin embargo, una jugada desgraciada en la segunda mitad de la prórroga, con Borges marcándose en propia, acabó con la maravilla firmada por Cabo Verde, que rozó la tanda de penaltis ante Argentina, a la que llegó a empatar dos veces durante el encuentro. Lopes Cabral marcó un gol que puso en jaque a Argentina y a todo el Mundial, con una Cabo Verde que estuvo muy cerca de firmar la hazaña de toda la historia de los Mundiales.