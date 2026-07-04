Argentina salva en la prórroga una hecatombe histórica y apaga la gran gesta de Cabo Verde en el Mundial

Argentina salvó en una dramática prórroga en Miami una hecatombe histórica y apagó la gesta de Cabo Verde con un 3-2 que ya es historia de la Copa del Mundo. El combinado caboverdiano forzó la prórroga y cayó de pie con una actuación a la altura de las mejores selecciones del mundo. Un cabezazo del Cuti Romero tras un centro de Messi desequilibró la balanza e hizo respirar a la campeona del mundo.

Susto y gesta a partes iguales. El partido que se marcó Cabo Verde ante Argentina ya es historia. No ganó y no se clasificó, pero lo logrado en Miami forma ya parte de una de las páginas más memorables del Mundial. Una hazaña casi imposible que estuvo muy cerca de ser realidad. Argentina sufrió de lo lindo, se relajó y fue a la prórroga. En el tiempo extra se adelantó, Lopes Cabral se inventó el gol del Mundial y a nueve minutos de los penaltis terminó ganando el partido.

Messi y Vozinha protagonizaban el penúltimo duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La actual campeona contra una de las revelaciones del torneo, una Cabo Verde que debutó empatando ante España y que llegaba a este partido sin conocer la derrota.

Miami se inundó de miles de argentinos que llenaron el Hard Rock y lo transformaron en una mini Bombonera o un mini Monumental. El ambiente era impresionante, con Simeone en la grada y Scaloni cumpliendo 100 partidos al frente de la albiceleste.

Ryan Mendes, denunciado en los últimos días por un posible episodio de violación en Brasil, fue titular. Se la jugaba Bubista. Cabo Verde comenzó el partido muy bien plantada sobre el césped durante los primeros diez minutos, sin apenas conceder ocasiones y siendo valiente a la hora de ir al ataque.

Vozinha estaba muy seguro bajo palos, sobre todo con los pies, dejando un regate en su área ante Lautaro. En el 18 dejó la primera parada a Messi en un lanzamiento de falta. Cuatro minutos antes, Leo ya había avisado con un disparo desviado.

Incansable Leo Messi

Argentina dominaba el partido con mucha paciencia, pero su juego era demasiado lento. El parón de la hidratación le aclaró las ideas al equipo de Scaloni y encontró el primer gol del partido. Lo hizo Messi, para no creerlo.

Otra vez Messi. Otra vez. Inagotable el ’10’ albiceleste, que ya acumula siete goles en esta Copa del Mundo y 20 en la historia de los Mundiales. Un jugador estratosférico que a sus 39 años está haciendo su mejor Mundial. Y en Miami, su casa actual, tenía que marcar.

El 1-0 de Messi llegó a los 28 minutos de juego y empezó con un movimiento perfecto para no caer en fuera de juego y un pase de Lisandro brillante desde el medio del campo por encima de la defensa de Cabo Verde. La pelota llegó al pie izquierdo de Leo y el genio argentino se inventó un control perfecto para un segundo después rematar con la misma pierna izquierda directo a la escuadra. Messi batía a Vozinha y adelantaba a Argentina.

ES LA LEYENDA. ES EL MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE LOS MUNDIALES 🐐 Es Leo Messi, tiene 39 años… ¡Y YA LLEVA 7 EN ESTA COPA DEL MUNDO! 🔥🇦🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KQgLRf3t2j — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Poco más ocurrió en una primera parte que controló Argentina sin muchos esfuerzos. En la segunda, Cabo Verde dio un paso adelante, obligado por el marcador, e inició viviendo en el área rival con varias llegadas sin mucho peligro.

Duarte probó en el 54 al Dibu con un buen remate desde la frontal que atrapó al arquero argentino. La Selección albiceleste estaba siguiendo a rajatabla la ley del mínimo esfuerzo. Ganaba con muy poco y, mientras no lo necesitase, no iba a poner otra marcha.

¡Sorpresa mundial!

Jugó con fuego Argentina y se terminó quemando en el minuto 59. Ese paso adelante de Cabo Verde para ser valiente le mereció la pena e hizo historia en el Mundial empatándole el partido a la campeona del mundo. Un gol que revolucionó al pequeño país africano.

Cabo Verde inició la jugada de un gol histórico recuperando la pelota en el centro del campo en una mala salida de Argentina. Ryan Mandes llegó a banda derecha y le sirvió un fino pase raso a Deroy Duarte, que no se lo pensó. Se giró y batió al Dibu con un fuerte disparo al palo largo.

Empate en Miami y otro partido por delante. Cabo Verde ante la historia. Tardó apenas cuatro minutos en acariciar el segundo Leo Messi, pero esta vez Vozinha le puso la señal de stop en la cara. El mano a mano del ’10’ fue claro, pero el viral guardameta estuvo más seguro bajo palos.

Movió el árbol Scaloni y Argentina espabiló. Julián Álvarez y Nico González entraron al campo y la albiceleste empezó de nuevo a dominar y a encerrar a su rival. El gol de Cabo Verde provocó que los argentinos fuesen de nuevo con todo a por la victoria.

Volvió a tenerla Messi en el 72. Era Leo o Leo para Argentina. El único con capacidad de remate. Su disparo de falta buscó la escuadra, pero apareció Vozinha con otra gran parada. Su partido comenzaba a ser muy serio.

¡ESTOS TÍOS HAN VENIDO A REVENTAR EL MUNDIAL! 🤯 EL GOL MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE CABO VERDE 😯 Para marcarle a Argentina… ¡Y DECIR QUE SÍ, QUE QUIEREN SEGUIR INVICTOS Y CLASIFICAR PARA OCTAVOS DE FINAL! 💥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PIFWoQrzpf — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Argentina se topa con Vozinha

Argentina apretaba y apretaba para evitar la prórroga. Salvó a Cabo Verde Lopes en el 80 tras un gran centro lateral de Messi y un despeje bajo palos. Una salvada tremenda. El dominio albiceleste era apabullante. Pero las prisas también se apoderaban de los argentinos y el gol no llegaba. El cuadro africano estaba defendiendo a la heroica.

Los nervios se apoderaban de Argentina y a Scaloni le crecían los problemas. En el 84 quitó a De Paul para meter a Paredes. Y dos minutos después tuvo que retirar a Medina por lesión para sacar a Tagliafico. Ya no le quedaban ventanas hasta la posible prórroga.

Volvió a toparse con Vozinha en otra falta Leo Messi en el 94. Otra falta directa, más peligrosa que las anteriores, que en el disparo del ’10’ terminó en las manos del portero caboverdiano. Otra parada tremenda. Cabo Verde aguantó hasta el 98 e hizo historia llevando a Argentina a la prórroga.

Tras 90 minutos, Messi reflejó la dependencia que tiene Argentina en su figura a pesar de sus 39 años. Cinco remates suyos en todo el partido, dos de Enzo y uno de Paredes. Y ya. O Leo o nadie.

Lisandro adelanta a Argentina

Tardó dos minutos Argentina en apagar la gran sorpresa de Cabo Verde en la prórroga. Lisandro Martínez fue el héroe del 2-1 en el minuto 92 del tiempo extra anotando en la misma portería del 1-0 y en el mismo ángulo. El defensa argentino aprovechó un rechazo en el segundo palo tras un saque de esquina botado por Messi. Respiraba la campeona del mundo.

¡LISANDRO MARTÍNEZ MANTIENE VIVO EL SUEÑO DE REPETIR CORONA! 🇦🇷 Argentina marcó nada más arrancar la prórroga 💥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cttb1M2u3z — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

¡Lopes Cabral firma el gol del Mundial!

Le duró diez minutos a Argentina la tranquilidad y la respiración cómoda. Hasta que quiso Lopes Cabral y lo contado en el párrafo anterior se esfumaba. El lateral caboverdiano cogió la pelota en el pico del área albiceleste y se inventó el gol del Mundial con un golpeo imposible con rosca directo a la escuadra. Un golazo descomunal que devolvió el empate al marcador.

La locura se apoderó de Cabo Verde, que no se podía creer el golazo de Lopes Cabral. El autor de esta maravilla se fue a la grada para celebrarlo. Saltó la valla hasta abrazar a su novia para celebrarlo. Historia del Mundial lo que estaba logrando esta humilde Selección.

¡ES UNA SALVAJADA! 🤯 ¡ES EL MEJOR GOL DEL MUNDIAL! 🚀 LO DE CABO VERDE EN ESTE MUNDIAL NO TIENE SENTIDO 😯 EL GOLAZO DE LOPES CABRAL PARA EMPATAR A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sDT6IcS7eI — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2026

¡Cuti Romero salva a Argentina en el 111!

Los nervios, el temor a la derrota y la angustia empezaron a apoderarse de Argentina en la recta final del partido. Quedaban 15 minutos de prórroga y nada más. Cabo Verde estaba dispuesta a soñar. Pero en el 111 se le apagó el sueño.

Cuti Romero salvó a Argentina de una hecatombe histórica en el minuto 111 de la prórroga con un cabezazo de gol tras un córner perfecto botado por Leo Messi. Otra vez el ’10’ salvando a su Selección con la colaboración de otro central albiceleste lleno de coraje. Lo estaba pasando mal la campeona del mundo y el 3-2 le devolvía la victoria.

Volvió a amenazar Cabo Verde en el minuto 115 con una falta directa lanzada por Lopez Cabral que el Dibu despejó con una gran parada que salvó otro golazo del defensa caboverdiana.

Argentina sufrió de lo lindo, pero terminó clasificando a octavos tras un 3-2 a Cabo Verde que ya es historia de los Mundiales. Cabo Verde cayó de pie y con honores.