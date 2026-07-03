Estos son los partidos de dieciseisavos de hoy viernes 3 de julio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

Terminan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con los tres últimos encuentro tras varios días interesantísimos en los que ya hemos vivido las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. La vigente campeona vuelve a vestirse en corto para intentar certificar su pase a la siguiente ronda, y se enfrentarán a Cabo Verde, que sería un rival asequible para Argentina.

Qué partidos de dieciseisavos se juegan hoy, viernes 3 de julio, en el Mundial 2026

Australia – Egipto

La jornada de hoy, viernes 3 de julio del Mundial 2026 se abrirá con un Australia – Egipto de los dieciseisavos de final que se disputará en el Estadio de Dallas. El combinado egipcio, liderado por Mohamed Salah, es ligeramente favorito en este duelo, aunque es cierto que los australianos todavía tienen mucho que decir y esperan llevarse el triunfo. El ganador se medirá a Argentina o Cabo Verde en los octavos.

Argentina – Cabo Verde

Ya en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio se disputará en el Estadio de Miami un interesante Argentina – Cabo Verde. La albiceleste, que es la vigente campeona de la Copa del Mundo, intentará superar a una de las revelaciones de este torneo, ya que hay que recordar que los caboverdianos consiguieron sacarle un empate a España y pasar como segunda del grupo H. Veremos si Leo Messi sigue con su gran estado de forma y lleva a los de Scaloni a la siguiente ronda.

Colombia – Ghana

El último partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará en el Estadio de Kansas City y será el Colombia – Ghana. James Rodríguez, Luis Díaz y compañía esperan poder guiar a su país a los octavos de final de la Copa del Mundo tras una buena fase de grupos, pero delante tendrán al conjunto africano, que ha demostrado bastante solidez en la primera ronda, por lo que los cafeteros no podrán confiarse en ningún momento.

Australia – Egipto. Viernes 3 de julio a las 20:00 horas. Estadio de Dallas.

Argentina – Cabo Verde. Madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio a las 00:00 horas. Estadio de Miami.

Colombia – Ghana. Madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio a las 3:30 horas. Estadio Kansas City.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Tenemos que destacar que Dazn fue el medio que se convirtió en el único en tener los derechos televisivos para emitir de manera íntegra en nuestro país todos los partidos que se jueguen en la Copa del Mundo. Eso sí, RTVE también entró en acción, teniendo la posibilidad de retransmitir todos los choques que juegue la selección española y, como máximo, un duelo al día.

Por otro lado, si nos fijamos en todos los partidos que se disputan hoy, viernes 3 de julio, en el Mundial 2026 vamos a tener que tener contratado Dazn, ya que los tres choques sólo se podrán ver por esta vía, así que no se emitirán gratis ni en abierto por TV en nuestro país. Todos aquellos que los quieran ver en directo en streaming y en vivo online podrán hacerlo mediante la app de Dazn, que se podrá descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también en la web de este medio con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO tendrá cada día la mejor información sobre todo lo que suceda durante el Mundial 2026 donde tenemos a un enviado especial cubriendo el evento. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Australia – Egipto y el Argentina – Cabo Verde. Publicaremos la crónica de estos dos choques, así como también la del Colombia – Ghana.