Argentina se pasea ante Jordania con la unidad B y otro destello de Messi

Argentina se paseó ante Jordania en la última jornada de la fase de grupos del Mundial con la unidad B y otro destello de Leo Messi en la segunda parte. Llenó el equipo de rotaciones Scaloni y le respondió de maravillas. Lo Celso y Nico Paz se salieron y la albiceleste se paseó ante Jordania para firmar el pleno de puntos en estos tres primeros partidos. Leo jugó media hora y marcó su sexto gol en este Mundial con un disparo brillante de falta directa.

Lo Celso hizo tres goles, valió uno y le anularon dos. Lautaro hizo el segundo para sentenciar el partido antes del descanso de penalti. Jordania marcó el gol del honor antes de la entrada de Messi en el 60. El ’10’ argentino sentenció el choque con un golazo de falta. Ya lleva seis en este Mundial y 19 en la historia.

Argentina disputó su última jornada en la fase de grupos sabiendo que ya estaba clasificada y ya era primera de grupo. Cabo Verde le esperaba en la siguiente ronda. Por lo tanto, Scaloni salió ante Jordania con su unidad B con Leo Messi en el banquillo. El astro argentino era suplente en un Mundial por primera vez desde 2006. 20 años después pudo descansar.

La unidad B de Argentina también brilla

Julián Álvarez, Lo Celso, Paredes, Nico Paz, Simeone o Senesi tuvieron la oportunidad de jugar con la albiceleste como titulares. Y lo hicieron de maravilla. Argentina se paseó en una primera mitad que pudo acabar en goleada.

Lo Celso adelantó a Argentina a los siete minutos de partido, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego. Pero el mediocampista del Betis estaba con la flechita hacia arriba y en el 19′, de falta directa, firmó un golazo fantástico. 0-1 y comenzaba la fiesta de la unidad b albiceleste.

Cómodo partido de Argentina, en el que era muy superior a una triste Jordania que se marchó del Mundial con cero puntos. El segundo gol de la albiceleste llegó desde los once metros. Senesi recibió en el área rival una patada en la cabeza. El colegiado no lo pitó, pero el VAR lo corrigió. Lautaro lo tiró, no perdonó y Argentina encarriló el partido antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Lo Celso firmó el tercero, su doblete, pero también fue anulado. Marcó tres y solamente le contó uno. Su partido fue sensacional, también el de Nico Paz, conectando de maravilla por dentro.

Jordania quiso su protagonismo en el partido y en el 55 obtuvo su premio ante la relajación de Argentina en los primeros compases del segundo tiempo. Tras un centro lateral de Haddad, en el segundo palo remató Tamari y recortó distancias. Primer gol que encaja el Dibu Martínez en este Mundial.

Otra genialidad de Messi

Tras el gol jordano, en el 60, Scaloni decidió sacar a Leo Messi. Se cayó el estadio de Dallas ante la entrada del astro argentino, que tenía por delante media hora para buscar su gol. Entraron con él Almada y Mac Allister. Se fueron Lo Celso, Lautaro y Nico Paz.

Leo Messi tenía que dejar su destello en el partido y lo hizo. Lo esperaba todo Dallas desde su entrada al campo y no decepcionó. Un golazo de falta directa engañando al portero y sorteando a la barrera con un genial remate con el exterior. Otra genialidad más del astro argentino para marcar su sexto gol en este Mundial y el decimonoveno en la historia de los Mundiales.

Poco más del paseo de Argentina ante una Jordania que se despide del Mundial con cero puntos. La albiceleste termina la fase de grupos con pleno de puntos y se medirá en dieciseisavos a Cabo Verde. Messi reta ya a Vozinha.