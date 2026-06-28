Jordania – Argentina y Argelia – Austria en directo: sigue los dos partidos del Mundial 2026 en vivo hoy

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin con los dos últimos encuentros, ambos del grupo J: Jordania – Argentina y Argelia – Austria. Mientras en el primer partido no hay nada en juego, en el segundo lo hay todo: el que gane del Argelia – Austria será el rival de España en dieciseisavos. Si empatan, será la selección europea el rival de los de Luis de la Fuente. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Jordania – Argentina y del Argelia – Austria.

Jordania – Argentina y Argelia – Austria del Mundial, en directo

Así va el Mundial 2026

Estos dos partidos son los últimos que se juegan en la fase de grupos del Mundial 2026. Todos los grupos ya han finalizado, excepto este, que es el J. El ganador del grupo, Argentina, se medirá a Cabo Verde, que fue segunda del grupo H (el de España). Por su parte, la selección que quede segunda se medirá a España en dieciseisavos. Y eso se juega en el Argelia – Austria.

En ese duelo sí que hay mucho en disputa. Ambos equipos llegan a su duelo directo, que se disputa en Kansas City, con tres puntos, pero está Austria por delante porque tiene cero en la diferencia de goles, mientras que Argelia tiene -2. Salvo hecatombe, los dos equipos estarán en dieciseisavos, aunque unos como segundos (ante España) y otros como terceros. Pero el que está tercero no lo sabrá hasta el final si pasa.

Aquí, en OKDIARIO, te contamos en vivo y en directo online los dos partidos a la vez, el Jordania – Argentina y el Argelia – Austria del Mundial 2026.