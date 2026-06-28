Jordania – Argentina y Argelia – Austria en directo: sigue los dos partidos del Mundial 2026 en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los dos últimos partidos del grupo J
El que gane en el Argelia - Austria será el rival de España en dieciseisavos
La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin con los dos últimos encuentros, ambos del grupo J: Jordania – Argentina y Argelia – Austria. Mientras en el primer partido no hay nada en juego, en el segundo lo hay todo: el que gane del Argelia – Austria será el rival de España en dieciseisavos. Si empatan, será la selección europea el rival de los de Luis de la Fuente. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Jordania – Argentina y del Argelia – Austria.
Jordania – Argentina y Argelia – Austria del Mundial, en directo
Así va el Mundial 2026
Estos dos partidos son los últimos que se juegan en la fase de grupos del Mundial 2026. Todos los grupos ya han finalizado, excepto este, que es el J. El ganador del grupo, Argentina, se medirá a Cabo Verde, que fue segunda del grupo H (el de España). Por su parte, la selección que quede segunda se medirá a España en dieciseisavos. Y eso se juega en el Argelia – Austria.
En ese duelo sí que hay mucho en disputa. Ambos equipos llegan a su duelo directo, que se disputa en Kansas City, con tres puntos, pero está Austria por delante porque tiene cero en la diferencia de goles, mientras que Argelia tiene -2. Salvo hecatombe, los dos equipos estarán en dieciseisavos, aunque unos como segundos (ante España) y otros como terceros. Pero el que está tercero no lo sabrá hasta el final si pasa.
Aquí, en OKDIARIO, te contamos en vivo y en directo online los dos partidos a la vez, el Jordania – Argentina y el Argelia – Austria del Mundial 2026.
¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
Marcó Lo Celso para Argentina, pero el jugador del Betis estaba adelantado. Era fuera de juego. Sigue el Jordania 0-0 Argentina.
Argelia – Austria, el partido clave para España
España está pendiente de este partido: de aquí sale su rival en dieciseisavos. Si gana Austria, será Austria. Si gana Argelia, será Argelia. Si hay empate, será Austria.
¡Comienzan los partidos!
Arrancan los dos últimos partidos de la fase de grupos. Rueda el balón en el Jordania – Argentina y Argelia – Austria.
Ciudades donde se juegan estos dos partidos
El Argelia – Austria se juega en Kansas City y el Jordania – Argentina en Dallas.
Dos partidos en directo a la vez: Jordania – Argentina y Argelia – Austria
Les recordamos que aquí les narraremos dos partidos: Jordania – Argentina y Argelia – Austria. Son los últimos partidos de la fase de grupos y corresponden al grupo J.
Alineación de Argelia
Así jugará ante Austria la selección africana: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam; Aouar, Bentaleb, Maza; Mahrez, Gouiri y Chalbi.
Alineación de Austria
Austria se mide a Argelia en el partido clave de esta última jornada de la fase de grupos. Este es su once titular: Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager; Schmid, Laimer, Sabitzer; y Arnautovic.
Alineación de Jordania
Esta es la alineación de Jordania. Lo esperado: Laila; Nasib, Al-Arab, Abudahab; Haddad, Al-Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Azaizeh, Al Fakhouri y Olwan.
Alineación de Argentina: ¡Messi es suplente!
Como ya avanzó Scaloni, Messi es suplente en este encuentro de Argentina. Esta es la alineación ante Jordania: Dibu Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso; Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Jordania – Argentina, sin nada en juego
El otro partido de este grupo es el Jordania – Argentina. No hay nada en juego: Jordania ya está eliminada y Argentina es líder del grupo de forma segura.
El rival de España en el Argelia – Austria
Del partido Argelia – Austria sale el rival de España en dieciseisavos. El que gane será el rival. Si hay empate, lo será Austria. Así de sencillo.
Jordania – Argentina y Argelia – Austria, en directo
¡Buenas noches! Madrugada en España, pero tenemos dos partidazos por delante. Jordania – Argentina, en el que no hay nada en juego, pero está una de las favoritas. Y Argelia – Austria, del que sale el rival de España en dieciseisavos. ¡Comenzamos!
Tarjeta amarilla para Austria
Primera cartulina amarilla en el duelo clave para España. Es para Arnautovic, de Austria, por una durísima falta sobre Mandi.