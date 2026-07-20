La Selección abandonó por todo lo alto el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ganó la final del Mundial. Varias horas después de terminar el encuentro, los jugadores de Luis de la Fuente, los encargados de devolver a España a lo más alto del mundo, fueron desfilando por la zona mixta del estadio en el que se habían proclamado campeones. Cucurella, Rodri y su inseparable copa, un radiante Ferran que ya es historia de nuestro país o Nico Williams y Lamine Yamal pasaron por delante de los periodistas españoles que quedaban en el estadio. Se metieron directamente en el bus del equipo y, a ritmo de la música, golpeaban tanto el techo como las lunas del vehículo al emprender rumbo al aeropuerto.