Las estadísticas de Lamine Yamal en el presente mundial han dejado muchas dudas entre los aficionados al fútbol. Muchas son las voces que reclaman que el joven extremo de la Selección española debería haber aportado más al juego de la selección española. Un juego que, para Alfonso Pérez, ex jugador español, «deja mucho que desear».

Unas declaraciones en las que achaca a la opinión pública el alabar tanto el estado de forma del extremo: «Se habla demasiado bien de Lamine, pero no está a la altura de lo que debe hacer una estrella». Estas palabras se basan en acciones puntuales del juego donde Lamine «no ha estado acertado», según detalla Alfonso.

A Lamine «le falta dar más»

A pesar de que Lamine Yamal llegaba a la cita mundialista tocado por una lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego durante más de un mes, para Alfonso «Lamine ha tenido tiempo suficiente como para estar relativamente bien de forma, jugando al principio minutos, luego ya varias veces de titular».

Un nivel que el ex jugador reclama para la final del mundial, ya que Yamal ·es un jugador que en cualquier momento te la puede liar porque tiene calidad y desborde». La capacidad de romper defensas que tiene el joven español «será una de las claves para ganar la final», declara Alfonso, que pide a Lamine «dar mucho más» en este último partido del campeonato.

De la Fuente ha confiado en el extremo durante todo el mundial. Tras el tropiezo contra Cabo Verde, Lamine ha formado parte del once inicial en todos los partidos que ha disputado España en este mundial. Para Alfonso, «se le ha visto un jugador que lo ha intentado en numerosas ocasiones, pero no le ha salido como estamos acostumbrados a verle».

España, favorita frente a Argentina en la final

A pesar del descenso en el nivel de Lamine Yamal, España está en la final del campeonato del mundo. Un enfrentamiento contra la selección argentina de Leo Messi, que llega a esta cita como «la selección más beneficiada por los árbitros de todo el Mundial», según Alfonso.

En la previa del enfrentamiento, muchos medios y aficionados argentinos han declarado que «España debe tener miedo a Argentina» y que este partido «es el más complicado que ha disputado España en el mundial». Ante estas declaraciones, Alfonso considera que, en todo caso, debería ser al revés, y que «es Argentina quien debe tenerle miedo a España».

Unas declaraciones fundamentadas en el buen hacer de España a nivel táctico. «La selección española es la que mejor nivel ha demostrado a lo largo de todo el campeonato», exclama Alfonso, ateniéndose al buen hacer de sus jugadores a nivel colectivo y a que, además, España es «el equipo al que mejor resultado le ha dado su sistema de juego, ese fútbol que está haciendo».