El ex jugador Alfonso Pérez sobre Pedro Sánchez: «España funcionaría mejor con un Abascal y una Ayuso»

Alfonso Pérez, ex futbolista de Real Madrid, FC Barcelona y Betis, entre otros, volvió a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El getafense no se mordió la lengua a la hora de hablar de política y asegura que «España funcionaría mejor con un Abascal y con una Ayuso». La mala gestión del Gobierno socialista le ha llevado a pedir la dimisión de Sánchez en numerosas ocasiones.

El ex jugador, de 53 años, siempre se ha mostrado muy crítico con la izquierda. De hecho, unas declaraciones suyas en 2023 en contra de la equiparación salarial entre el fútbol femenino y el masculino le costaron que su nombre desapareciera del estadio del Getafe. La alcaldesa socialista Sara Hernández y su Ayuntamiento decidieron cambiar el nombre del Coliseum Alfonso Pérez por Coliseum Getafe, después de que el canterano madridista dijera que «no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino».

Dos años después de aquello ha vuelto a ser noticia por una entrevista en El Cafelito con Josep Pedrerol. Durante el programa, Alfonso Pérez expresó su opinión sobre los principales líderes políticos de este país: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. El ex futbolista contestó sin tapujos.

El primer nombre que salió fue el de Pedro Sánchez, sobre el que comentó: «Me iba a salir lo que canta todo el mundo… pero no lo voy a decir. Hay que echarse un paso al lado». De Yolanda Díaz afirmó que «ha llegado ahí de milagro». Sobre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo explicó: «Creo que tiene que ser un poco más agresivo».

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la calificó como «el referente para un futuro de España, junto con Santi Abascal». Por último, Alfonso Pérez habló del líder de VOX: «Una persona al estilo de Ayuso. Van a mirar por el futuro de España, no se van a casar con nadie. Creo que España funcionaría mejor con un Abascal y con una Ayuso».