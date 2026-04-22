Alarma roja con Lamine Yamal: se marcha lesionado contra el Celta tras marcar un gol de penalti

Lamine Yamal se marchó lesionado al borde del descanso con mala cara y malos gestos sobre el césped tras marcar de penalti el 1-0 para el Barcelona contra el Celta en el minuto 39. En el momento del lanzamiento, notó algo raro, se tiró al suelo y pidió el cambio al instante. Se tuvo que marchar cojeando y en su lugar entró Roony. Alarma roja para el Barça con esta lesión de su estrella… y también para la selección española con el Mundial a la vuelta de la esquina.

No tardó ni dos segundos Lamine Yamal en tirarse al suelo tras marcar el primer gol del Barcelona de penalti contra el Celta. La pena máxima también la había provocado él con una gran jugada en el área rival, ya que estaba siendo el mejor de su equipo. El único que intentaba cosas diferentes.

Tras marcar el penalti, puso mala cara y se tiró al suelo. Pidió el cambio al momento. No podía seguir y los gestos no eran nada buenos. La estrella azulgrana se tocó la parte posterior del muslo izquierdo. Notó un pinchazo y salió casi mareado del césped del Camp Nou. Flick le consoló y se marchó por su propio pie directo a vestuarios. Pero es una lesión muscular que no tenía buena pinta.

Noticia en desarrollo…