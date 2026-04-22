Barça – Celta, en directo: dónde ver por TV, alineaciones y última hora online gratis del partido de Liga hoy

El Barcelona y el Celta se enfrentan en esta jornada 33 de la Liga en un choque que va a ser vibrante, ya que estamos en la recta final del campeonato y todos los equipos buscarán darlo todo para cerrar sus objetivos lo antes posible. En este caso se ven las caras dos clubes míticos del campeonato español que siempre prometen goles y tensión sobre el verde, por lo que veremos que ocurre hoy en el Camp Nou. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Celta.

Barcelona – Celta, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Real Madrid ganó 2-1 este martes al Alavés en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Kylian Mbappé y Vinicius y los de Álvaro Arbeloa han conseguido dormir a seis puntos de un Barça que hoy puede dar otro mazazo al campeonato. Y es que estamos en la recta final del torneo y si los azulgranas consiguen ganar hoy en el Camp Nou al Celta volverían a ponerse nueve puntos por encima de su eterno rival a falta de seis encuentros por disputarse, por lo que muy difícil sería que se les escapase el título y no pudieran cantar su segundo alirón consecutivo.

El título de la Liga

Como ya hemos mencionado, el Barcelona tiene todo de cara para ganar la Liga, más aún si consiguen sacarle nueve puntos al Real Madrid esta noche ganando el Celta. Si los resultados acompañasen a los azulgranas, el 10 de mayo podrían vivir un día grande en su historia, ya que recibirán al cuadro blanco en el Camp Nou para jugar un Clásico en el que podrían proclamarse campeones o podrían serlo ya y que los merengues les hicieran el pasillo.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Celta que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El Camp Nou será el escenario donde dos de los equipos con más historia de nuestro país se van a ver las caras en un choque en el que siempre hay goles y polémica. El espectáculo estará asegurado en el feudo azulgrana, ya que los de Hansi Flick buscan cerrar el título lo antes posible, mientras que los de Claudio Giráldez están metidos de lleno en la lucha por Europa.