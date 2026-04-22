Barça – Celta, en directo: dónde ver por TV, alineaciones y última hora online gratis del partido de Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del partido Barcelona - Celta de la Liga
El Camp Nou acoge este apasionante Barcelona - Celta de la jornada 33 de la Liga
El Barcelona buscará la victoria para ponerse de nuevo a nueve puntos por encima del Real Madrid
El Barcelona y el Celta se enfrentan en esta jornada 33 de la Liga en un choque que va a ser vibrante, ya que estamos en la recta final del campeonato y todos los equipos buscarán darlo todo para cerrar sus objetivos lo antes posible. En este caso se ven las caras dos clubes míticos del campeonato español que siempre prometen goles y tensión sobre el verde, por lo que veremos que ocurre hoy en el Camp Nou. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Celta.
Barcelona – Celta, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Real Madrid ganó 2-1 este martes al Alavés en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Kylian Mbappé y Vinicius y los de Álvaro Arbeloa han conseguido dormir a seis puntos de un Barça que hoy puede dar otro mazazo al campeonato. Y es que estamos en la recta final del torneo y si los azulgranas consiguen ganar hoy en el Camp Nou al Celta volverían a ponerse nueve puntos por encima de su eterno rival a falta de seis encuentros por disputarse, por lo que muy difícil sería que se les escapase el título y no pudieran cantar su segundo alirón consecutivo.
El título de la Liga
Como ya hemos mencionado, el Barcelona tiene todo de cara para ganar la Liga, más aún si consiguen sacarle nueve puntos al Real Madrid esta noche ganando el Celta. Si los resultados acompañasen a los azulgranas, el 10 de mayo podrían vivir un día grande en su historia, ya que recibirán al cuadro blanco en el Camp Nou para jugar un Clásico en el que podrían proclamarse campeones o podrían serlo ya y que los merengues les hicieran el pasillo.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Celta que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El Camp Nou será el escenario donde dos de los equipos con más historia de nuestro país se van a ver las caras en un choque en el que siempre hay goles y polémica. El espectáculo estará asegurado en el feudo azulgrana, ya que los de Hansi Flick buscan cerrar el título lo antes posible, mientras que los de Claudio Giráldez están metidos de lleno en la lucha por Europa.
El título de Liga
Las reformas están persiguiendo al cuadro azulgrana, ya que las obras en Canaletas podrían dejar al Barcelona sin la habitual fiesta por la Liga.
Hansi Flick
El técnico alemán del Barcelona habló en rueda de prensa y analizó la actualidad del equipo y también fue cuestionado, una vez más, por la eliminación en la Champions League. Las palabras de Hansi Flick.
Lewandowski
El futuro del delantero polaco continúa estando en el aire y ahora es la Juventus la que se ha interesado en Lewandowski.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
El Barcelona – Celta se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Movistar la Liga, pero en la web de OKDIARIO lo narraremos gratis en vivo online en streaming, por lo que puedes seguir el minuto a minuto con nosotros.
Alineación del Celta
Y ahora es Claudio Giráldez el que ha dado a conocer el once del cuadro gallego. Esta es la alineación oficial del Celta contra el Barcelona hoy: Radu, Rueda, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Carreira; Fer López, Moriba; Pablo Durán, Jutglá, Hugo Álvarez.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick para intentar llevarse la victoria esta noche. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Celta: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres.
Contra quién juega el Barcelona hoy
El rival del Barcelona hoy, en esta jornada 33 de la Liga, es el Real Club Celta de Vigo. Se viene partidazo en el Camp Nou.
El Barça pide disculpas
El club azulgrana ha tenido que pedir perdón a China por haber confundido su bandera con la de Taiwán. Así ha sido la polémica que ha salpicado al Barcelona.
A qué hora empieza el Barcelona hoy
Recordamos que la Liga fijó este Barcelona – Celta en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Esto significa que ya falta menos de una hora y media para que ruede el balón en el Camp Nou.
Todo preparado
Estamos esperando las alineaciones del Barcelona y del Celta para este duelo entre dos históricos de nuestro país que se juega en el Camp Nou y que cayó este año en la jornada 33 de la Liga.
Críticas a Aitana Bonmatí
Estos días han sido complicados para la futbolista del Barcelona, ya que Aitana Bonmatí ha sido criticada por sus negocios fuera del fútbol.