Barcelona-Celta de Vigo: la Liga seca la lágrima europea

El Barcelona recibe al Celta de Vigo este miércoles en el Camp Nou (21:30 horas) con dos objetivos claros. El primero es el de afianzar la distancia en el liderato para ganar la Liga lo antes posible y el segundo es olvidar la eliminatoria de Champions con una victoria que pueda dejar un buen sabor en la afición. Hansi Flick reconoció que el vestuario estaba tocado tras la eliminación contra el Atlético de Madrid, pero que estos días libres le habían venido bien al grupo.

Tras la victoria del Real Madrid al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, el Barcelona afronta su partido contra los celestes a seis puntos de los blancos y con el objetivo de volver a sacarle nueve. Después solamente quedarán en juego 18 puntos y la Liga cada vez estará más cerca del Camp Nou.

El equipo azulgrana mantiene una racha impoluta de victorias, con siete triunfos consecutivos y la última derrota doméstica tuvo lugar en Girona en febrero. Una vez descabalgado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, en ambos casos por el Atlético de Madrid, el Barça afronta siete finales para volver a conquistar un título que ya ganó el curso pasado y aumentar hasta 29 el número de campeonatos.

Ante los gallegos, Flick tendrá tres bajas. A la de larga duración de Andreas Christensen y la de Raphinha, se ha sumado la de Marc Bernal, que continúa con problemas en el tobillo que ya le impidieron jugar los últimos encuentros.

El resto está disponible para el técnico alemán, que buscará descontar en la carrera liguera con un once reconocible, al que podría volver de inicio Frenkie de Jong, aunque también con muchas opciones abiertas. Falta por determinar quién acompañará a Cubarsí en el eje central, posición para la que se postulan Gerard Martín, Eric García o incluso Ronald Araujo.

El Celta también necesita lamerse las heridas

El mejor Celta de la historia a domicilio, con 27 puntos sumados en quince partidos y sólo dos derrotas lejos de Balaídos, afronta un desafío mayúsculo en el Camp Nou, donde nadie ha conseguido arañarle algún punto al Barcelona en Liga.

Los números del líder asustan con 51 goles a favor y sólo nueve en contra, sobre todo porque el equipo celeste se ha vuelto mucho más vulnerable a nivel defensivo desde que el sueco Carl Starfelt cayó lesionado.

Sin el central, que sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional la repesca para el Mundial, el Celta ha encajado quince goles en cinco partidos, seis de ellos en el doble enfrentamiento contra el Friburgo y otros tres ante el Real Oviedo.

La ausencia del sueco está siendo un quebradero de cabeza para Claudio Giráldez, incapaz de encontrar un recambio de garantías. La derrota por 0-3 ante el Oviedo agotó el crédito del ghanés Joseph Aidoo y en la vuelta frente al Friburgo el elegido fue el canterano Yoel Lago, sustituido al descanso. La solución, por tanto, no es fácil para el técnico celeste, que podría juntar a Javi Rodríguez y Marcos Alonso por dentro del eje para alinear una defensa de cuatro, con Javi Rueda o Álvaro Núñez en el costado derecho y Carreira en el izquierdo.

Posibles alineaciones de Barcelona y Celta