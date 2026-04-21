Lamine Yamal celebra el Laureus con un festín de comida rápida en su avión privado

Las celebraciones de Lamine Yamal siempre destacan por ser pintorescas. Esta vez, la estrella del FC Barcelona acudió a Madrid para recibir el premio Laureus al ‘Mejor deportista joven’. Un galardón que se llevó de vuelta a la ciudad catalana en su jet privado, pero dejando controversia en redes sociales después de publicar imágenes en sus redes sociales de cómo lo festejó con sus amigos con comida rápida.

Desde la alfombra roja, Lamine Yamal ya había sorprendido después de ser el único que no vestía con el clásico traje o smoking que llevaron todos los deportistas, no solo los ganadores, sino también los invitados. Vistió con ropa de calle al Palacio de Cibeles y fue de los últimos en llegar a la ceremonia. Sin embargo, todo no iba a quedar ahí en su ida y vuelta a la capital española.

«¡Viaje rápido!», escribió en su perfil de Instagram con fotos que trajeron polémica. A medianoche, Lamine Yamal publicó el festín que se dio con varias bolsas del Mc Donald’s donde había varios paquetes de patatas fritas, hamburguesas y helados. Todo ello entre el lujo de ser futbolista de élite y con los amigos que le habían acompañado a los Laureus. Una alimentación para nada recomendable para un jugador de élite, y más en una semana de doble jornada con partido este miércoles en el Camp Nou.

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A raíz de ello, las redes sociales pusieron a debate la profesionalidad de Lamine Yamal cuando aún la Liga no está matemáticamente ganada. Poco antes, el futbolista había lanzado un mensaje sobre la importancia de dar ejemplo: «Entretiene todo lo que se hace fuera y a mí me gusta eso. Por eso lo muestro, pero también te hace darte cuenta de que no puedes equivocarte porque te ven muchos niños y debes dar ejemplo. Siempre que lanzo un mensaje, lo intento hacer con sentido para ayudar a la gente. Alguna vez me equivoco, tengo 18 años», dijo en los Premios Laureus.