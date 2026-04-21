Flick sobre la Champions: «Fue una eliminación dura porque mi sueño es ganarla con el Barcelona»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el duelo de Liga que medirá a Barcelona y Celta de Vigo este miércoles en el Camp Nou a partir de las 21:30 horas. El equipo culé le saca nueve puntos al Real Madrid y tiene el título a tiro.

«Todos los partidos que hemos jugado contra ellos han sido muy difíciles, tenemos que jugar de nuestra mejor forma posible. No será fácil, tienen grandes jugadores que controlan el juego y tenemos que hacer nuestro partido», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«Para mi cada temporada es un viaje. Tenemos un equipo joven y hace mucho daño, fue especialmente dura esta eliminación. Tenemos que mejorar en los próximos partidos, es algo que nos tiene que motivar para hacer cosas, pulir detalles y mejorar. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Ahora queremos ganar la liga, cosa que no está hecho pese el cojín de puntos. No será fácil pero tenemos que jugar nuestro mejor fútbol posible, igual que contra el Atlético, darle todo por el club y la afición», confesó el entrenador alemán en rueda de prensa.

«La Champions es un gran sueño. La vida es esto, tenemos un equipo fantástisco para los próximos años. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas para el mercado de fichajes de este verano. El equipo es joven y hay un gran potencial para mejorar más y más. Quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté acabado. Siempre digo que doy lo mejor con todo mi staff para este club, estoy muy contento con cómo funcionan las cosas aquí, es una segunda familia, hay mucha energía. La eliminación forma parte de nuestro mundo y tenemos que reforzarnos en esto», añadió sobre la eliminación en Champions.

Fick quiere renovar con el Barcelona

«Mi plan es renovar. Será la última etapa en mi carrera. Tengo muy buenas sensaciones, quiero renovar mi contrato, pero no es el momento de hablarlo», confirmó Flick sobre su futuro.

«Creo que si eres campeón de la liga, es fantástico. Estos días libres han venido bien. En esta situación es importante aprender de las derrotas y del pasado, el equipo tiene muy buen espíritu y se siente con energía», añadió sobre el equipo.

«Cuando llegamos, nadie esperaba que ya tuviéramos cuatro títulos. Creo que es fantástico porque no se trata solo de títulos, sino de cómo jugamos a fútbol, los aficionados y jugadores están contentos. El presidente me dio una carta cuando llegué y me dijo que no se trata solo de ganar, sino de cómo juegas, y para mí, cómo lo hacemos es un éxito», analizó sobre su etapa en el Barcelona.

Sobre las bajas que tuvo el equipo en Champions: «En este deporte se trata de los pequeños detalles. En este momento, el final de temporada es importante que tengas a cada jugador disponible. De Jong o Raphinha no estaban, no es excusa, pero es importante. El año pasado teníamos a Iñigo que era fantástico,… necesitamos liderazgo. En los entrenos estoy muy contento porque es así, pero en unos cuartos de Champions necesitamos jugadores maduros que lideren».

«No es momento de hablar del ‘9’. Ahora necesitamos a cada jugador y veremos cuando acabe la temporada qué necesitamos. Tenemos claras nuestras ideas de mercado. Por el momento, no es el momento de hablarlo», culminó en sala de prensa.