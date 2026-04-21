Al Barcelona le persiguen las obras y no podría celebrar la Liga en Canaletas

La afición del Barcelona no podría celebrar este año la Liga en Canaletas si lograra ganar el título. La histórica fuente donde la hinchada culé siempre ha celebrado todos sus éxitos se encuentra afectada por las obras de remodelación de la Rambla de la Ciudad Condal. El Ayuntamiento ya ha confirmado que deberán buscar otro sitio para celebrarlo.

Las obras persiguen al Barcelona durante los últimos años. Las de remodelación del Camp Nou obligaron al equipo y a la afición a trasladarse al Olímpico de Montjuic durante un par de temporadas. Ahora otras obras obligarán a la afición culé a celebrar los éxitos alejados de Canaletas.

«La Guardia Urbana está trabajando en tema de seguridad y habrá que hablar evidentemente con el club para encontrar una alternativa. La última palabra la tendrán los cuerpos de seguridad», ha señalado el regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona en las últimas horas.

El Barcelona se queda sin Canaletas

Estas declaraciones de David Escudé en RAC1 confirman que la afición del Barcelona no podrá celebrar en Canaletas la Liga si la gana. Ahora, Ayuntamiento y club buscan una alternativa para que la afición blaugrana pueda celebrar el título y evitar que pueda ocurrir algún altercado en la ciudad. Esta misma fuente señala que la Plaça de Catalunya podría ser una de las alternativas.

Una Liga para el Barcelona que cada vez está más cerca. El equipo de Hansi Flick afronta las siete jornadas que restan del campeonato liguero con nueve puntos más que el Real Madrid y con un Clásico el próximo 10 de mayo en el que podrían incluso levantar el título. Esta semana es importante, ya que ambos equipos jugarán dos partidos. El equipo azulgrana recibe primero al Celta de Vigo en el Camp Nou y el fin de semana visitará al Getafe de Bordalás.