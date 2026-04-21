El Barcelona abraza de nuevo a los independentistas de Òmnium Cultural para reivindicar la lengua catalana

El FC Barcelona y Òmnium Cultural vuelven a estrechar lazos con el objetivo de reivindicar la lengua catalana. El club cule se asocia nuevamente con esta promotora independentista que impulsó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ésta vez con un acuerdo en el que «reivindican la lengua y el catalanismo» a través de una camiseta promocional que lanzará el día de Sant Jordi, el próximo jueves 23 de abril, una fecha muy señalada en el calendario cultural catalán.

El club, como ya hizo por estas fechas el pasado año, vuelve a abrazar y acercarse a lo relacionado con los movimientos independentistas, aunque lo camufle con el catalanismo y esa idea de promover la lengua catalana.

«El Fútbol Club Barcelona y Òmnium Cultural han reivindicado su compromiso con la lengua catalana y los valores del catalanismo, esta vez con el lanzamiento de una camiseta impulsada por las dos entidades que saldrá a la luz este próximo jueves 23 de abril, coincidiendo con el día de Sant Jordi», informa en un breve comunicado la entidad culé, donde asegura que «con la divisa Una lengua nos hermana» quieren impulsar «una nueva acción conjunta de la alianza que tienen suscrita las dos entidades desde hace años como la adhesión» y que «los beneficios de la venta de la camiseta se destinarán a proyectos para el aumento del uso del catalán».

Desde el club, su vicepresidente y presidente de la Fundación Barça, Rafael Yuste, ha subrayado que esta colaboración responde a la voluntad de «impulsar y normalizar el uso del catalán en todos los ámbitos de actuación del club», proyectándolo además a nivel internacional. En la campaña han participado jugadores y jugadoras de distintas secciones, como Pau Cubarsí, Fermín López o Marta Torrejón, reforzando el carácter transversal de la acción.

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacado el papel del Barça como altavoz global para difundir lo que define como una «catalanidad inclusiva», insistiendo en la importancia de la lengua como herramienta de cohesión social. El lema elegido, según Antich, busca transmitir un mensaje integrador y reforzar el sentimiento de pertenencia en torno al catalán.

La camiseta estará disponible tanto en las tiendas oficiales del club como en los canales de Òmnium Cultural, así como en puntos físicos habilitados durante la jornada de Sant Jordi, una fecha que tradicionalmente combina literatura, cultura y reivindicación lingüística en Cataluña.

En el mismo comunicado, el Barcelona asegura que esta no es más que otra de las iniciativas de la mano de Òmnium Cultural «con el fin de promover y defender el catalán», ya que entre otras acciones ya tienen en marcha eso de «promover que los nuevos fichajes e incorporaciones a La Masía aprendan catalán a través de cursos, que tengan acompañantes que les puedan ayudar a que hagan suya su lengua y la cultura de la entidad, o siendo un espacio donde el catalán es accesible y se vive con normalidad».

Sobre esto, cabe recordar que, recientemente, el Parlament de Cataluña aprobó una resolución en la que exige que la lengua catalana sea la herramienta de comunicación en los entrenamientos de los clubes de toda la comunidad catalana, un movimiento que obligará a la plantilla culé, entre ellos Lamine Yamal y su entrenador Hansi Flick, a hablar en catalán en cada comparecencia.