El Parlament exige que los entrenamientos del Barça se hagan con Flick, Lamine y la plantilla hablando en catalán

El Parlament de Cataluña ha aprobado una resolución en la que exige que la lengua catalana sea la herramienta de comunicación en los entrenamientos de los clubes de toda la comunidad catalana. De cumplirse, obligaría a Lamine Yamal y toda la plantilla del Barça, entre otros clubes, a hablar en catalán y a su entrenador, Hansi Flick, que se comunica en inglés habitualmente, a pasarse al catalán.

La resolución en cuestión se debatió el pasado 24 de marzo de 2026 en el seno de la Comisión de Deportes, a propuesta del Grupo Parlamentario de Junts. En ella se establece el deporte como espacio fundamental para recuperar el uso del catalán, que retrocede paulatinamente. Y eso afecta a todos los clubes deportivos catalanes, de todas las disciplinas, sin que se establezca distinción alguna.

En el texto aprobado, el Parlament «exige que la política deportiva de la Generalitat integre la dimensión lingüística como eje estratégico, de manera que se garantice la presencia del catalán en competiciones, acontecimientos, canales de comunicación y programas de apoyo en clubes y federaciones». De aplicarse esta «medicina», los entrenamientos del Barça deberían celebrarse en catalán, su «maestro de ceremonias», el entrenador Hansi Flick, empezar a hablar la lengua cooficial y sus estrellas, como Lamine Yamal o el canario Pedro González, alias Pedri, hacer lo propio. Todo en aras de la «normalización lingüística» que persigue el Parlament.

En esta resolución, la cámara catalana se acoge al «Plan Lingüístico Deportivo», impulsado por Òmnium Cultural y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya como herramienta de referencia para la «normalización lingüística en federaciones y clubes deportivos».

Son varios los clubes que se han adherido al Plan Lingüístico de Ómnium Cultural desde 2024, año en el que fue aprobado el texto, pero, hasta la fecha, no hay noticias de que se haya puesto en práctica, al menos en las primeras categorías. En la lista de los clubes adheridos están el FC Barcelona, el Espanyol o el Girona, así como el Joventut de Badalona.

El Plan, que parte de un estudio demoscópico sobre el uso del catalán en el ámbito deportivo, concluye que una de las formas más eficaces de recuperar el catalán, que está en retroceso, es a través del deporte y todos los escenarios que lo rodean.

Entre todos esos escenarios en torno al deporte, señala los entrenamientos como «el punto más crítico y donde es más urgente actuar», y añade que «son el espacio que tiene más potencial de cambio».

El Parlamento catalán, además, insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a «asegurar mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia sobre los resultados de la aplicación de estos planes, con la participación de las entidades impulsoras y de los mismos clubes beneficiarios y federaciones».