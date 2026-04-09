El abatido Lamine Yamal pide «unidad» al Barcelona: «Esto no ha acabado»

Lamine Yamal se ha pronunciado por primera vez tras la dura derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de Champions. El jugador español no tuvo un buen partido, sin apenas tener ocasiones, aunque con muchos regates, y su imagen del final del encuentro fue lo que mejor resumió su participación: abatido, Lamine acabó hundido.

Las cámaras de OKDIARIO pudieron captar la imagen del futbolista del Barça totalmente abatido. Los jugadores del Atlético de Madrid se acercaron a saludarle, pero él ni se levantaba. Después de marcharse enfadado en el Metropolitano tras dejar sentenciada la Liga el pasado sábado, esta vez lo hacía totalmente hundido, tras perder contra el conjunto rojiblanco en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Estuvo varios minutos abatido en el césped del Camp Nou, y en la mañana de este jueves ha reaccionado por primera vez con un escueto mensaje en sus redes sociales. «Esto no ha acabado, culers. Lo daremos todo en la vuelta. Todos unidos, siempre», ha escrito Lamine Yamal.

El mensaje es claro: no darse por perdido a pesar del 0-2 en el Camp Nou. Los goles de Julián Álvarez y Sorloth destrozaron al Barça, que en ningún momento estuvo cómodo en el encuentro de ida de cuartos de vuelta. Los culés jugaron con 10 jugadores por la expulsión de Cubarsí toda la segunda parte.

Lamine volvió a ser una de las caras más claras del estado del Barcelona. Enfadado, abatido, hundido… no logra sacar una sonrisa la gran estrella del conjunto azulgrana, que si bien tiene la Liga en su mano -con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de ocho jornadas- en Champions lo tiene muy difícil tras este 0-2 de la ida. También fueron eliminados en Copa del Rey por el Atlético de Madrid en semifinales.