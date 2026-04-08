Lamine Yamal acaba hundido tras la derrota del Barcelona ante el Atlético en Champions League

Lamine Yamal acabó el partido ante el Atlético totalmente hundido. Fue una de las imágenes del partido, en el que el Barcelona se vio superado totalmente por el conjunto rojiblanco en el Camp Nou. Llegaban con la idea –como dijeron en la previa– de sentenciar la eliminatoria y terminaron cayendo por 0-2 tras los goles de Julián Álvarez y Sorloth. Al llegar al final del encuentro, el futbolista se quedó en cuclillas, totalmente decepcionado con la actuación tanto de su equipo como la suya propia.

Las cámaras de OKDIARIO pudieron captar la imagen del futbolista del Barça totalmente abatido. Los jugadores del Atlético de Madrid se acercaron a saludarle, pero él ni se levantaba. Después de marcharse enfadado en el Metropolitano tras dejar sentenciada la Liga el pasado sábado, esta vez lo hacía totalmente hundido, tras perder contra el conjunto rojiblanco en la ida de los cuartos de final de la Champions League.