Julián Álvarez ya marca golazos en el Camp Nou y Sörloth se lo pone más difícil al Barcelona

Julián Álvarez ya sabe lo que es marcar en el Camp Nou. El delantero del Atlético de Madrid adelantó al equipo rojiblanco en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League con un golazo de falta contra el Barcelona. Con la diana, el argentino confirmó el doble castigo al Barça, ya que justo antes del lanzamiento Pau Cubarsí fue expulsado tras derribar a Giuliano Simeone siendo el último hombre de la defensa culé.

En un principio, el árbitro Kovacs sólo amonestó a Cubarsí, pero tras revisarlo en el VAR, cambió el color de la tarjeta de amarilla a roja. El Atlético no pudo aprovechar de mejor manera la tesitura y Julián Álvarez puso el 0-1 con un golazo sensacional. El argentino, que no está teniendo su mejor temporada, apareció en el momento justo para dar ventaja a los de Simeone en la eliminatoria europea.

El lanzamiento de falta perfecto no exis… 🎨 La 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆 de Julián Álvarez. #UCL #LaCasaDelFútbol @Atleti pic.twitter.com/d12pWaodOf — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

Julián, en una de sus especialidades, cogió la carrerilla perfecta para firmar un disparo por toda la escuadra izquierda de la portería, imparable para Joan. La falta fue antes de la corona del área, justo en el medio, y el argentino ejecutó a las mil maravillas. Para ponerla de ejemplo en las escuelas de fútbol… y un primer tanto en el Camp Nou, como jugador del Atlético, que La Araña nunca olvidará.

Julián Álvarez abre la lata y Sörloth hace el 0-2

Y para rematar la faena colchonera, Alexander Sörloth, que entró al campo en el 60′ por Koke, remató un gran centro de Ruggeri para hacer el 0-2 a los 10 minutos de su aparición. El noruego no falló en uno de sus escenarios favoritos y puso la guinda a una de las pocas jugadas colectivas que el Atlético logró realizar en una segunda parte de dominio del Barça.