Aquelarre independentista en la Champions: la afición del Barcelona llena el Camp Nou de esteladas

La afición del Barcelona llenó el Camp Nou de esteladas en el minuto 17 del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Un aquelarre independentista que habrá que ver cómo interpreta la UEFA, ya que la organización europea prohíbe las manifestaciones de signo político durante sus partidos. Y esta fue una de ellas.

El duelo político entre patriotas e independentistas estuvo muy presente durante todo el Barcelona-Atlético de Madrid. La hinchada rojiblanca inundó el Camp Nou de banderas españolas y entonó el «Que viva España». La respuesta de la hinchada culé fue gritar «independencia» en el minuto 17 al mismo tiempo que llenaba las gradas de su estadio de esteladas.

Se vieron muchas esteladas en el Camp Nou, más que nunca esta temporada, en un partido muy caliente en lo político contra el Atlético de Madrid. Incluso se escuchó algún grito de «puta España» por parte de los radicales del Barcelona situados en la Grada de Animación en uno de los fondos.

El asunto fue de banderas en los alrededores del Camp Nou. La pelea por ver qué equipo clava la suya en Champions cedió plano en favor del conflicto entre aficiones. Los seguidores del Atlético quemaron varias esteladas independentistas en los aledaños del Camp Nou tras la llamada de los radicales a poblar el coliseo culé con este símbolo anticonstitucional. Ambos lograron sus objetivos.