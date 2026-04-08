Lamentable y vergonzoso lo ocurrido nuevamente en el Camp Nou a la llegada del autobús del Atlético de Madrid con radicales del Barcelona lanzando objetos contra el vehículo rojiblanco. Uno de ellos volvió a romper una luna del bus, al igual que ya ocurrió en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Caos, pánico e incluso terror es lo que se vivió en los aledaños del Camp Nou en la llegada primero del autobús del Barcelona y posteriormente del Atlético de Madrid. A la llegada del autobús del azulgrana al estadio culé, decenas de radicales del Barcelona encendieron bengalas y tiraron fuegos artificiales entre un público tranquilo donde había ancianos y niños. Estos actos vandálicos desataron el terror y el caos. Los hinchas culés empezaron a intentar huir de la humareda y el pánico que causaban los petardos y bengalas, y eso provocó una avalancha que tiró la valla que los mantenía alejados de la calle principal, provocando varios heridos con contusiones.

Minutos después, llegó el autobús del Atlético de Madrid con un ambiente terriblemente hostil contra el equipo rojiblanco. Radicales del equipo azulgrana lanzaron varios objetos como piedras, botellas, latas e incluso bengalas contra el bus rojiblanco. Uno de ellos impactó en la luna del vehículo colchonero que trasladaba a los jugadores de Simeone al Camp Nou y la rompió.

Unos lamentables episodios que ya ocurrieron de manera idéntica el pasado mes en el Barcelona-Atlético de Madrid de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. También radicales del Barça rompieron una luna del bus rojiblanco. Una vez más, el fútbol queda empañado de esta manera en los aledaños del Camp Nou, y esta vez en la Champions League con los ojos de todo el mundo mirando.