El VAR rectifica un error claro de Kovacs para expulsar a Cubarsí por una falta a Giuliano

Pau Cubarsí fue expulsado –una vez más– en una cita importante. El jugador del Barcelona volvió a condicionar a su equipo en un partido de Champions League, tras hacer una falta sobre Giuliano Simeone siendo el último hombre. Cuando el argentino iba a entrar en el área de Joan García, fue derribado por el internacional español. Pese a que la acción era clara, Istvan Kovacs le mostró la amarilla, pero desde el VAR le llamaron al orden para que revisara la acción y, tras la repetición en el monitor, le sacó la roja.

Era el minuto 44, el último de la primera mitad, aunque después de ello Kovacs agregó cuatro de añadido. La falta la lanzó Julián Álvarez, que marcó un golazo, con un golpeo espectacular a la mismísima escuadra de la portería de Joan García. El castigo, por tanto, fue doble para los azulgranas. Cubarsí, además, al ver la roja directa, no jugará el partido de vuelta en el Metropolitano la próxima semana y, de nuevo, condiciona a su equipo en un partido importante, como ya ha sucedido en varias ocasiones.

Más allá de las expulsiones, como pasó el curso pasado en Lisboa ante el Benfica, el central del Barcelona es uno de los que acostumbra en salir en las fotos de las polémicas azulgranas en Europa. Ahora, a su repertorio, se suma esta expulsión por roja directa tras cometer una falta sobre Giuliano siendo el último defensor.