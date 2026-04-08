Rafa Yuste: «Estamos muy tranquilos con Lamine Yamal, no necesita ser un superhéroe»

Rafa Yuste, como presidente en funciones del Barcelona, acudió a la comida de directivas previa al partido de ida de cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou junto a Enrique Cerezo en Via Veneto. El mandatario azulgrana se mostró confiado en poder sacar un buen resultado de cara a la vuelta.

«Tenemos muchas ganas de levantar la sexta Champions», señaló Rafa Yuste ante los medios de comunicación. «¿Tensión? Bueno, tanto Cerezo como yo trataremos de apaciguar los ánimos y que todo vaya bien», dijo sobre los piques y las polémicas entre estos dos conjuntos desde el pasado sábado con la no expulsión de Gerard Martín, que posteriormente el CTA confirmó que tuvo que ser roja.

«Lamine Yamal no tiene que vestirse de superhéroe porque ya es un jugador excepcional que disfruta en este tipo de partidos porque sabe de su trascendencia a nivel mundial. Estoy muy tranquilo porque sé que va a hacer un gran partido», afirmó el presidente en funciones del FC Barcelona en las previas a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Yuste subrayó que el Atlético es un rival «muy potente» pero que lo que tiene en su mente es el «gran partido» que hicieron en la vuelta de Copa. «Si tenemos el acierto, las ganas, el entusiasmo y que el público nos apoye, soy positivo. Será una eliminatoria larga que no será fácil», añadió.

Por último, habló sobre «la tensión» que se vivió en el último encuentro entre ambos equipos: «Es normal que entrenadores, jugadores y directivos digan lo que a veces sale del corazón. Más allá de eso, hay una gran relación con el Atleti y, por lo tanto, lo que deseo es que se vea un gran espectáculo de fútbol».