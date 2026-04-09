Golpe de realidad con el Camp Nou: al Barcelona se le desvanece su arma más letal

El Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada en el Camp Nou después de lograr ganar sus primeros 14 encuentros desde que en el mes de noviembre reabrió el estadio, todavía en obras, al público. Y lo hizo en el partido más importante de la temporada. En unos cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.

El Camp Nou era, hasta el momento, el gran aliado del Barcelona esta temporada. Era su gran fortín. 14 victorias consecutivas como local este curso con varias goleadas por el camino. Hansi Flick tenía a su estadio como el gran arma para vencer al Atlético de Madrid. Pero el castillo de naipes se le cayó de golpe.

El jarro de agua fría que sufrió el Barcelona el pasado miércoles fue tremendo. Nadie en el club blaugrana imaginaba un resultado así (0-2). Era inimaginable. De hecho, el pensamiento unánime era intentar sentenciar la eliminatoria en el Camp Nou. El golpe de realidad con la primera derrota en el nuevo estadio fue brutal.

Una derrota muy dura para el Barcelona que llega en el momento más importante de la temporada. Y en el partido más importante del curso. Unos cuartos de final de la Champions League. Porque sí, el equipo culé tiene todas las papeletas de ganar la Liga. Pero con la eliminación en semifinales de Copa del Rey y una hipotética caída en Europa, a manos del mismo rival, la alegría en Canaletas no será la misma. Es un mazazo para un equipo que ya dijo que aspiraba al triplete. Sería un golpe de realidad con un impacto tan gordo que podría hacer temblar los cimientos del proyecto Flick.