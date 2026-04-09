El precedente de la jugada de Pubill en el que tampoco se pitó penalti: también fue en la Champions

Hay un precedente idéntico a la jugada de Marc Pubill anoche en el Barcelona-Atlético de Madrid de cuartos de Champions League en la que tampoco se pitó penalti. Sucedió hace dos años, abril de 2024, durante un Arsenal-Bayern de esta misma competición en Londres. Gabriel la tocó con la mano dentro del área en una jugada que es la misma que la que realizaron Musso y Pubill en el Camp Nou.

La jugada polémica entre Musso y Pubill ha dado la vuelta al mundo y ha desquiciado al Barcelona, que en este jueves se levanta con un gran enfado contra el arbitraje de Kovacs. La realidad es que la pelota no estaba en juego cuando el defensa del Atlético de Madrid la toca con la mano tras tocarla antes el portero argentino. No se pitó nada, pero la polémica está en el aire.

Pues resulta que hay un precedente en la Champions. Sucedió hace dos años en un Arsenal-Bayern en Londres de cuartos de final. La jugada es idéntica a la de Pubill. David Raya toca la pelota en lo que parece un saque de portería y Gabriel la para con la mano y saca pasándosela a su portero. Es la misma jugada.

El Bayern de Múnich también la protestó, pero el árbitro no pitó penalti. La cosa no llegó a mayores y no se lió tanto como está sucediendo ahora en España y concretamente en Barcelona. El árbitro también impuso su sentido común.

En este Arsenal – Bayern hace dos años tampoco se señaló penalti por lo mismo que ha sucedido hoy entre Muso y Pubill https://t.co/rXjxb37XKj — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) April 8, 2026

El Barcelona estalla contra la jugada de Pubill

Hansi Flick terminó el partido bastante enfadado contra el árbitro y el VAR, entendiendo que tuvo que señalarse penalti y amarilla para Pubill. Como el defensa rojiblanco ya tenía una cartulina, entienden en el club azulgrana que el Atlético de Madrid tuvo que terminar el partido con un jugador menos.

«Han marcado dos goles y tenido mucha calidad en la delantera, no es fácil defenderles. Tenemos que hacerlo mejor. Tampoco hemos aprovechado situaciones ofensivas. El VAR ha estado bastante centrado, era un alemán, así que gracias, Alemania. No sé por qué. El portero empieza una jugada, el defensa para con la mano y no pasa nada. Era segunda amarilla, expulsión y penalti. No hemos tenido suerte, pero tenemos que poner la mirada en la vuelta. Esto no se ha acabado», señaló Hansi Flick en rueda de prensa después del partido.