Simeone y la jugada por la que clama el Barcelona: «El árbitro interpretó como Pubill, es sentido común»

Simeone entró al Auditori 1899 del Camp Nou vestido de negro, aunque con rostro resplandeciente. Se sentó con una sonrisa, se ajustó el nudo de la corbata y pasó a analizar la victoria del Atlético en el Camp Nou, la primera en sus 14 años como entrenador rojiblanco. Se dice pronto. El Cholo no se fía para la vuelta pese al resultado, pero se siente cómodo en la ventaja, como si la corbata no apretara tanto.

«Defendimos ordenadamente e impedimos que progresaran. Habían marcado en sus últimos 22 partidos. No pudimos tener más jugadas de las que pudimos tener. Apareció la jugada que buscábamos. Giuliano rompe, Julián le ve y aparentemente viene la falta que costó la expulsión de Cubarsí. El gol de Julián fue increíble. Con el correr de los minutos fueron buscando el gol y nosotros convivimos entre defender y buscar el tercero», inició Simeone.

El Cholo se marchó satisfecho, pero pudo ser más, pues se quedó con la sensación de haber podido aprovechar más la superioridad numérica. «Pocas veces estoy del todo contento. Me pongo en la piel de los futbolistas y sé la dificultad de jugar aquí. El equipo buscó todos los caminos para tener la contundencia que muchas veces no hemos tenido. Tenemos un rival muy fuerte y la humildad para decir que son muy buenos. Afrontaremos un partido muy difícil», detalló el Cholo.

El Barcelona en general y Flick en particular se sintieron perjudicados por la jugada en la que Pubill tocó el balón con la mano tras un pase de Musso. Pubill creyó que le daba el balón para que sacara y fuera el defensa el que pusiera el balón el juego. El árbitro, a juicio de no pitar nada, creyó lo mismo. «Si en la jugada de Giuliano estaba lejos, en la de Musso y Pubill, más todavía. Creo que es sentido común. Si el árbitro no señaló nada es porque interpretó como Pubill. Fue sentido común», dijo Simeone sobre la jugada que más enfadó al Barcelona.

El de este miércoles es el primer triunfo de Simeone en el Camp Nou tras 14 temporadas al frente del club rojiblanco. «Nos ha tocado ganar a muy pocos entrenador. Venimos haciendo un trabajo importante desde hace dos años y no es fácil transformar y que los futbolistas se adapten. Pudimos confirmar un partido importante y desde la humildad saber que vamos a tener un partido duro en casa», finalizó Simeone.