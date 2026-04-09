Esta es la jugada por la que el Barça se siente perjudicado en la Champions con Pubill como protagonista

Esta es la jugada polémica de Marc Pubill durante el Barcelona-Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League que ha hecho que el equipo culé estalle contra el arbitraje de Kovacs. El defensa rojiblanco cogió el balón con las manos y el árbitro rumano interpretó que no estaba en juego.

Rondaba casi el minuto 60 de partido y el Atlético de Madrid ganaba 0-1 en el Camp Nou con un golazo de Julián Álvarez de falta directa. También estaba el equipo culé con uno menos por la expulsión de Cubarsí. En ese momento llega un saque de portería que dejó una de las jugadas más controvertidas del choque.

Musso saca de puerta y se la pasa a Pubill. El defensa del Atlético entiende que todavía no está el balón en juego y la coge con la mano para sacar de nuevo. Kovacs interpreta lo mismo que Pubill y no pita nada, mientras los jugadores y el banquillo del Barcelona explota y pide penalti. La pelota sale por banda y no hay revisión.

Kovacs interpreta que cuando Pubill coge la pelota con las manos, el balón no está en juego. Por lo tanto, no hay infracción. En el Barcelona entienden lo contrario. Creen que sí estaba en juego, por lo que era penalti y amarilla. El defensor rojiblanco ya tenía una cartulina por lo que hubiese sido expulsado para igualar las fuerzas ambos con diez con toda la segunda mitad por delante.

El FC Barcelona reclamó penalti por mano de Pubill en esta acción. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/toltdVrhoM — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

Flick y Simeone explican la jugada de Pubill

«Han marcado dos goles y tenido mucha calidad en la delantera, no es fácil defenderles. Tenemos que hacerlo mejor. Tampoco hemos aprovechado situaciones ofensivas. El VAR ha estado bastante centrado, era un alemán, así que gracias, Alemania. No sé por qué. El portero empieza una jugada, el defensa para con la mano y no pasa nada. Era segunda amarilla, expulsión y penalti. No hemos tenido suerte, pero tenemos que poner la mirada en la vuelta. Esto no se ha acabado», dijo Hansi Flick en rueda de prensa sobre la polémica jugada de Pubill.

«A mi modo de ver, es claro. Tendrían que haber llamado para revisar la jugada y no lo hicieron. Me gustaría una explicación de por qué no han mostrado la segunda tarjeta. Es así, hay que aceptarlo. Hay que pensar en el partido de vuelta. Tenemos la calidad para conseguir pasar a semifinales de Champions», añadió el entrenador alemán.

«Si en la jugada de Giuliano estaba lejos, en la de Musso y Pubill, más todavía. Creo que es sentido común. Si el árbitro no señaló nada, es porque interpretó como Pubill. Fue sentido común», dijo Simeone sobre la jugada que más enfadó al Barcelona.