El Niño de este verano será el peor de los últimos 30 años: estas serán las consecuencias en España

Las consecuencias en España del niño de este verano pueden ser las peores de los últimos 30 años. Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios importantes que vamos a vivir en breve. Estos días en los que la situación parece que se complica por momentos, puede dar lugar a algunas peculiaridades que nos trasladarán a lo peor de un tiempo que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, tendremos por delante y que pueden acabar marcando la diferencia. Esta previsión del tiempo preocupa especialmente a los expertos que no dudan en darnos algunos detalles esenciales de lo que puede estar a punto de pasar en unos días en los que tocará esperar lo inesperado. Las consecuencias en España pueden ser esenciales que las tengamos en consideración. Llega una situación del todo inesperada que puede ser determinante.

Estas serán las consecuencias en España

España se prepara para la entrada de un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente tocará empezar a ver llegar esta situación del todo inesperada.

Son tiempos de cambios y de empezar a generar algunos elementos que pueden acabar siendo lo que los hará pensar en esta situación del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar con unos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Un cambio de tendencia que, aunque puede ser cíclico, es común que vaya y vuelva, nos depara alguna que otra sorpresa que no nos gustará nada de nada. En especial en estos días en los que el tiempo suma una serie de elementos que puede acabar convirtiéndose en un problema mayor.

Serán días de esperar un super niño que va a provocar un notable aumento de las temperaturas en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma que puede sorprendernos.

El niño de este verano será el peor de los últimos 30 años

Los expertos de la AEMET no dudan en ponerse las manos a la cabeza cuando descubren lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle contará de una forma diferente.

Desde el Tiempo nos explican lo que puede pasar en breve: «El paso de La Niña a El Niño no ocurre de forma abrupta. Es un proceso gradual, pero medible. En estos momentos, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un sistema en equilibrio, aunque con señales que ya anticipan el cambio. Los datos más recientes sitúan el índice Niño-3.4 en torno a valores cercanos a la media, lo que confirma esa fase neutra. Sin embargo, bajo la superficie del océano Pacífico ecuatorial se está produciendo algo decisivo: el calor acumulado está aumentando de forma sostenida. Este calentamiento en capas profundas lleva meses intensificándose. A su vez, las anomalías en los vientos —especialmente los del oeste— están favoreciendo que ese calor ascienda y se extienda. Es, precisamente, uno de los mecanismos que preceden al desarrollo de un episodio de El Niño. Las previsiones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA son claras: existe una probabilidad elevada de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y se mantenga, al menos, hasta finales de año».

Siguiendo con la misma previsión: «Los modelos climáticos coinciden en que el fenómeno comenzará a hacerse evidente durante el verano del hemisferio norte. Inicialmente, lo haría con una intensidad débil. Pero el verdadero interrogante está en lo que ocurrirá después. De cara al otoño, las probabilidades apuntan a una intensificación progresiva. En algunos escenarios, el evento podría alcanzar una categoría moderada o fuerte, con anomalías térmicas superiores a 1,5 ºC en el Pacífico ecuatorial. Y no es el único aviso. El conjunto de modelos también contempla una posibilidad menos probable, pero significativa: que el episodio evolucione hacia un Superniño, con impactos mucho más amplios».

Los efectos ponen los pelos de punta: «No todos los episodios de El Niño tienen la misma intensidad. Algunos años, el calentamiento del océano es especialmente fuerte y se mantiene durante más tiempo de lo habitual. Cuando ocurre algo así, los climatólogos utilizan el término Superniño. Este tipo de eventos se caracteriza por anomalías superiores a 2 ºC en el Pacífico ecuatorial. En los escenarios más extremos, incluso pueden alcanzarse valores cercanos a los 2,5 ºC, como apuntan algunas simulaciones recientes. Aunque son poco frecuentes, sus efectos son especialmente intensos. En las últimas décadas, episodios como los de 1982-1983, 1997-1998 o 2015-2016 alteraron profundamente los patrones meteorológicos del planeta».