El inesperado mordisco que ha dejado la Champions en las maltrechas cuentas del Barça

Que se hable menos de él ya es un éxito para el Barça, pero uno de sus grandes males, su principal ‘enfermedad’, sigue vigente, más si cabe tras la eliminación del equipo de la Champions League. El mazazo deportivo no es el único que ha recibido el Barça, que este curso no mejora lo logrado la temporada pasada: tiene encaminada la Liga pero ya ha caído en Copa y Champions. Llegar a las semifinales en Europa hubiera supuesto un importantísimo pellizco que podría haber librado a los culés alcanzar la liberadora regla 1:1.

El bofetada de realidad que dio el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone al Barça de Hansi Flick trascendió más allá de lo deportivo. El golpetazo en la Champions League, con una eliminatoria en la que los colchoneros exprimieron todas las debilidades de los culés, deja un huella palpable en el proyecto no solamente por los objetivos no logrados, sino también por lo que han dejado de ingresar tras cerrarse las puertas de las semifinales que sí alcanzaron el curso pasado.

En lo económico, el Barça logró un pellizco importante tras alcanzar las semifinales de Champions League tras presupuestar estar en cuartos. Este año podría haber sido lo mismo, un subidón económico que hubiera supuesto un antes y un después para los culés, ya que posiblemente los ingresos que se generan por premios en Europa estando entre los cuatro primeros hubieran sido suficientes para alcanzar la regla 1:1 con respecto al Fair Play Financiero.

El Barça estará este año lejos, muy lejos, de la increíble cifra de 116,2 millones de euros que consiguió como botín el pasado curso por su participación en la Champions League, donde encontró el tope en semifinales, y no en cuartos de final como este curso. Hasta el momento, el cuadro culé lleva generados 64,5 millones de euros por su participación y rendimiento dados sus resultados en la liguilla y eliminatorias, así como su acceso a cuartos de final. A éste número habrá que añadirle posteriormente el monto derivado por derechos de imagen así como la taquilla.

Lo que es seguro es que el Barça no obtendrá los 15 millones que sí se lleva el Atlético de Madrid por acceder a las semifinales de la Champions League, un pellizco que hubiera sido todo ganancias ya que se presupuestó –como así ha sido finalmente–, que el equipo llegaría a cuartos de final. A ese pellizco habría que añadirle además el valor de los derechos de imagen de una semifinal europea y el taquillaje, por lo que se estima más de 20 kilos que se van al limbo.

Y es que el Barcelona está, según datos de Culemanía, a unos 12 millones de euros de recuperar la normalidad en el mercado de fichajes con la regla 1:1, unos ingresos que no llegarán a través de la Champions League y que tendrán que buscar por otras vías, ya sea por la taquilla generada en la recta final de Liga o alguna venta importante –son varios con el cartel de transferibles–.

Y es que este próximo mercado de fichajes se aventura movidito para el Barcelona, que prevé realizar algunas operaciones importantes para reforzar la plantilla que tiene entre manos Hansi Flick. Un delantero y un central son las operaciones en las que más prevé invertir este verano Deco, que ya se mueve con algunos nombres, aunque no se pueden descartar otras incorporaciones según las bajas que se puedan dar.