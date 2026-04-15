Europa no es España: las expulsiones del Barcelona se disparan con los árbitros Champions

Europa no está siendo territorio cómodo para el Barcelona, y los datos disciplinarios lo reflejan con claridad. El conjunto azulgrana muestra una cara muy distinta en la Champions respecto a la Liga, especialmente en lo que se refiere a expulsiones. Ya que hay una diferencia proporcional muy notoria.

En la competición doméstica, el Barcelona apenas ha visto dos tarjetas rojas en 31 partidos, una cifra baja que refleja cierto control en el juego y en las emociones. Sin embargo, el escenario cambia de forma notable cuando el equipo salta al terreno de juego en la máxima competición europea. En la Champions, el Barcelona ya acumula tres expulsiones en solo 12 encuentros. Es decir, el ritmo de tarjetas rojas es mucho más alto en Europa que en España, lo que ha sorprendido a aficionados y analistas.

Las diferencias no pasan desapercibidas. Mientras que en la Liga el equipo consigue mantener la calma en la mayoría de los partidos, en Europa parece verse superado en algunos momentos, ya sea por la intensidad de los rivales, el contexto de los encuentros o el criterio arbitral.

Precisamente este último punto ha generado polémica. Parte del entorno azulgrana considera que el listón arbitral en la Champions es diferente, más estricto en ciertas acciones que en el campeonato nacional. Otros, en cambio, apuntan a que el equipo debe corregir ciertas acciones si quiere competir al máximo nivel.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que las expulsiones han condicionado varios encuentros europeos del Barça esta temporada. Jugar con uno menos en partidos de tanta exigencia supone una desventaja difícil de remontar y acaba pasando factura.

El dato es claro y preocupante: el Barcelona pierde el control con más facilidad en Europa que en España. Si el equipo quiere dar un paso adelante en la Champions y volver a levantarla, deberá corregir este aspecto clave y evitar situaciones que le dejen en inferioridad numérica en los momentos decisivos.