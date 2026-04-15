RAC1 volvió a vivir la pesadilla de cada año en directo durante otra eliminación del Barcelona en la Champions League. El cuadro culé lleva sin ganar este entorchado desde 2015 y este año tampoco podrá lograrlo. El barcelonismo se ilusionó con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres que igualaban la eliminatoria antes de la primera media hora de juego, pero no les sirvió para pasar de ronda. El varapalo para los culés al final fue tremendo.

RAC1, durante su retransmisión de la vuelta de los cuartos de final de la Champions entre Atlético de Madrid y Barcelona, pasó de la euforia y las risas con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en el inicio de partido, a una «tristeza absoluta y profunda» tras el pitido final y ver cómo otro año más el Barça queda eliminado antes de tiempo en la Copa de Europa. Un varapalo que fue mucho más duro tras hacerse ilusiones con el 0-2 inicial.