Otro año más sin ‘la Sexta’ en el Barcelona… y ya van ¡11 años!

El Barcelona tampoco ganará su sexta Copa de Europa en este año 2026. No lo hará porque no fue capaz de pasar de cuartos de final tras caer eliminado contra el Atlético de Madrid. Perdió 0-2 en el Camp Nou y la remontada se le quedó corta en el Metropolitano con un 1-2 insuficiente. Ya son 11 años sin ganar la Champions para este Barcelona, que desde 2015 no levanta este entorchado.

La Champions League es el trofeo más importante del mundo porque es el más complicado de ganar. Lo sabe hasta el Real Madrid y tiene 15 entorchados en sus vitrinas. Puedes ser el mejor equipo del mundo, pero la Copa de Europa no la gana siempre el que mejor juega. La gana el que sabe jugarla.

El Barcelona ha demostrado en los últimos años que no sabe jugar esta Copa de Europa. Ha tenido grandes equipos, liderados con Leo Messi muchos de ellos, y ha ido sumando batacazo tras batacazo. No gana la Champions desde 2015 con Luis Enrique y ya van 11 años sin tocar metal en Europa. Son muchos años para un equipo como el Barça. Ahora tiene a un Lamine Yamal que es un genio, pero tampoco sirve.

El Barcelona no puede con la Champions

El año pasado, el Barcelona hizo dos grandes partidos contra el Inter en semifinales y rozó la final, pero también cayó. Este año se vio superior ante el Atlético y en el Metropolitano rozó la remontada, pero otra vez fue eliminado. Y es que al Barça le cuesta mucho gestionar este tipo de partidos tan cruciales en esta competición. El Atleti fue más listo en ambos duelos.

Nadie duda del nivel del Barcelona mostrado el pasado martes en Madrid. Hizo un partidazo y ganó el partido. Pero no le dio para remontar el pésimo resultado de la ida. Su nefasta defensa le volvió a condenar en la Champions. Otro año más cayendo en cuartos de final y otro varapalo muy duro para este equipo.

Y esta eliminación del Barcelona en cuartos de final de la Champions es un gran varapalo porque fue el mismo club blaugrana el que lleva toda la temporada insistiendo en que el gran objetivo era ganar la Copa de Europa. También la plantilla lo ha repetido en varias ocasiones. Era el gran objetivo de todos. Y otra vez se les escapa antes de tiempo, en abril. La sexta para el Barça tampoco llegará este año. Ya van once.