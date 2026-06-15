Las ciudades que conocemos están a punto de desaparecer con el nuevo ladrillo capaz de enfriar los edificios hasta 9ºC sin aire acondicionado

Dos científicos de la Universidad de las Artes de Zúrich han inventado un nuevo sistema que puede reducir hasta 9 grados la temperatura de las ciudades. Este nuevo invento, que puede marcar un antes y un después en la forma que tienen los ayuntamientos de combatir las olas de calor extremo, se ha denominado Blocº y es una estructura modular fabricada de terracota impresa en 3D que es capaz de enfriar el aire con agua y energía solar sin la necesidad de recurrir a otros elementos que pueden contaminar el ambiente.

En las próximas semanas, muchas ciudades de Europa se pondrán a 40 grados en las clásicas olas de calor extremo que son usuales de los meses de julio y agosto. De lo que va a acontecer en las próximas semanas, ya hemos dado prueba de ello en los últimos días del mes de agosto, en el que media España se acercó e incluso pasó de los 35 grados. Además, esta temperatura ambiente se incrementa en las grandes ciudades con los vehículos y el tráfico que elevan la temperatura del asfalto.

Ahora, en Suiza han inventado una especie de ladrillo que puede marcar un antes y un después en lo que respecta a la lucha de estos ciudadanos contra las olas de calor extremo. Este invento se llama Blocº y es una estructura modular fabricada con terracota e impresa en 3D que tiene la capacidad de enfriar el aire. Para ello solo necesita de agua y de energía solar, lo que supone una gran ventaja con respecto a otros elementos que pueden generar electricidad o gases contaminantes que se adhieren a la capa de polución que puede haber en algunas ciudades. Esta técnica cumple los requisitos de eficiencia que en 2026 tienen que cumplir las ciudades.

El ladrillo que enfriará las ciudades

Andrin Stocker y Luc Schweizer, de la Universidad de las Artes de Zúrich (ZHdK), han sido los creadores de este sistema que es capaz de reducir hasta en 9 grados las temperaturas de las ciudades durante estos episodios de calor. Este Blocº está ideado para ser instalado en zonas donde el sol impacta directamente y los termómetros registran las temperaturas más altas, como pueden ser las paradas de autobús, zonas peatonales, patios escolares donde transitan los niños y las plazas donde es asidua la gente de una edad más prolongada.

¿Y, cómo funciona Blocº? Pues muy sencillo, estos científicos han hecho una oda al clásico botijo y al funcionamiento que históricamente ha tenido este elemento clásico de la cultura española que mantiene el agua fresca en altas temperaturas. Este invento se basa en el método de la evaporación del agua para poder generar este frío en el ambiente. La terracota es capaz de retener la humedad y, cuando el aire caliente atraviesa la estructura, el agua se evapora y extrae el calor del ambiente, generando esa frescura.

Además, dentro de cada módulo de esta especie de ladrillo se instalarán unos pequeños ventiladores con energía solar para favorecer la circulación del aire dentro de la estructura. Esto hará que se expulse más cantidad de aire fresco en las zonas que están expuestas a un mayor calor dentro de las ciudades. A día de hoy, Blocº se encuentra en fase experimental y estos científicos están probando en las principales ciudades de Suiza cómo funciona ante las condiciones climáticas adversas.