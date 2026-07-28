Michael Johnston (‘Obsession’) podría aparecer en la ‘La momia 4’: ¿interpretará al hijo de Brendan Fraser y Rachel Weisz?

Protagonizar uno de los grandes éxitos comerciales del 2026 abre muchas puertas. Por eso, no es de extrañar que al reparto principal de Obsession se le esté llenando la agenda de proyectos. Aunque la gran estrella del filme de terror es Inde Navarrete, la noticia de hoy se centra en el protagonista masculino de la película de Curry Baker. Michael Johnston podría acompañar a Brendan Fraser y Rachel Weisz en el esperado regreso de La momia 4, pasando así del terror más crudo a un cine de aventuras en el que pueda explotar sus habilidades cómicas en un papel todavía sin confirmar, pero que podría ser el del hijo de Rick O’Connell y Evelyn.

Debemos recordar que el seguimiento de la franquicia no tendrá en cuenta los acontecimientos vistos en la tercera parte, La tumba del emperador dragón. Una entrega en la que ya vimos al primogénito de la pareja en su versión adulta, encarnado en la piel de Luke Ford. No parece que el canadiense vaya a repetir en el rol, ni tampoco volverá Maria Bello, la cual sustituyó a Weisz como Evelyn. El trabajo dirigido por Rob Cohen no funcionó del todo mal en la taquilla. En cambio, fue la entrega que menos recaudó y acabó siendo dilapidada por la crítica internacional. Al público tampoco le gustó la continuación y ahora, prácticamente dos décadas después, la tendencia nostálgica de la industria quiere recuperar para la causa a una de las propiedades intelectuales que mejor entendieron el cine de aventuras a principios del siglo XXI.

Michael Johnston: una decisión de casting perfecta para ‘La momia 4’

En la estrategia de las secuelas tardías, las producciones deben tender un puente entre lo viejo y lo nuevo. Aquí el casting es clave y escenifica a la perfección el relevo intergeneracional capaz de concentrar a la audiencia original y a los nuevos espectadores que, por edad, no se sienten interpelados con la cinta original.

La momia 4 estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet. Dos cineastas que ya saben lo que significa resucitar una franquicia. Ambos son los responsables del reboot de Scream en 2022, una entrega que reunió a los intérpretes pilares de la saga, como Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox con la siguiente generación de protagonistas, Melissa Barrera y Jenna Ortega.

Michael Johnston cumpliría ahora esa labor de lograr atraer a la audiencia más joven. El actor norteamericano de 30 años comenzó su carrera en la serie Teen Wolf (2011), pero a pesar de aparecer en cintas independientes como Slash (2016) o Bornless Ones (2016), su filmografía ha estado estrechamente ligada al doblaje del mundo de los videojuegos. Kingdom Hearts III (2019), Marvel’s Avengers (2020) o God of War: Sons of Sparta (2026) son algunos ejemplos de esto último.

Independientemente de ese perfil bajo, el papel de Bear en Obsession le ha convertido en una absoluta estrella internacional. Entre otras cosas, porque con un presupuesto aproximado de 700.000 dólares, la producción de Focus Features ha logrado aunar en la taquilla mundial unos 458 millones de dólares. Un hito absoluto en el cine de terror que además apunta a obtener varias nominaciones en los Oscar de 2027.

¿Cuándo se estrena ‘La momia 4’?

Se espera que el rodaje de La momia 4 comience en algún momento del próximo mes de agosto. El reparto recuperará también a John Hannah en el papel de Jonathan, el cuñado de O’Conell. La cinta tiene programado su estreno para el 15 de octubre de 2027.